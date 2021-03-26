За рік кожний другий українець скористався мінімум однією онлайн-послугою

"Одна з наших цілей - перевести усі державні послуги в онлайн до 2024 року. Впродовж останніх 12 місяців понад половина громадян (53%) скористалися щонайменше однією цифровою послугою. Серед найпопулярніших - отримання паспортів та послуги на порталі та в застосунку "Дія", - сказано у повідомленні.

Відповідні результати випливають із дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення ПРООН, Мінцифри та посольства Швеції в Україні.

Дослідження свідчить, що серед найбільш популярних цифрових послуг в Україні - отримання паспортів та інші контакти з Державною міграційною службою. Цими послугами скористалися 15% респондентів. Також 13% користувалися застосунком чи порталом "Дія". І стільки ж українців використовували електронні державні послуги з отримання субсидій, пільг та соціальних виплат.

"Серед популярних е-послуг ті, що стосуються особистого транспорту (водійське посвідчення, продаж авто і т.д.) - 12% та пенсійного забезпечення - 11%", - вказано у повідомленні.

Крім того, українці назвали сфери, які потребують вдосконалення електронних послуг: комунальні послуги, оформлення та отримання пенсій, медичні послуги, ведення малого бізнесу, отримання соціальної допомоги.

"З тих 47% респондентів, які не користувалися електронними послугами за останній рік, майже чверть зізналися, що їм бракує навичок для цього. А кожен п’ятий опитаний - 21% - не користувався онлайн-послугами через відсутність інтернету, деякі причиною назвали недовіру до електронних послуг", - сказано у повідомленні.