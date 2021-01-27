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Госорганам запретят требовать бумажные справки. Минцифра разрабатывает законопроект

Киев, Среда 27 января 2021 15:46
Госорганам запретят требовать бумажные справки. Минцифра разрабатывает законопроект
Фото: Михаил Федоров (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Кабинете министров решили запретить государственным органам требовать от граждан бумажные документы или справки. Министерство цифровой трансформации уже занимается разработкой соответствующего законопроекта.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров на странице в Facebook.

По словам министра, документ будет предусматривать введение такого запрета уже с 1 сентября 2021 года.

"Начали разработку законопроекта, который должен запретить с 1 сентября 2021-го госорганам в Украине требовать бумажные документы/справки у граждан, если необходимая информация уже и так есть в государственных реестрах", - заявил он.

Напомним, Минцифра анонсировала новые услуги в сервисе "Дія", которые появятся уже в апреле этого года. Среди нововведений - электронный больничный и цифровая подпись.

Также в Минцифре анонсировали запуск платформы е-демократии "ВзаємоДія". Это будет сервис для коммуникации граждан с органами власти.

Кроме того, Министерство здравоохранения Украины анонсировало введение электронного кабинета пациента.

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Новости Украины Общество Кабинет Министров УкраиныгосорганысправкиМихаил Федоров

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