"Гнітючий досвід": Міністр економіки Німеччини провела годину в укритті через обстріли Києва

Міністр економіки Німеччини під час візиту до Києва була змушена провести близько години в бомбосховищі через нічні обстріли міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
Міністр економіки Німеччини Катерина Райхе, яка прибула з візитом до України 24 жовтня, разом з членами її делегації була змушена вночі близько години провести в бомбосховищі через обстріли Києва.
"Міністр економіки ФРН Райхе та її делегація були змушені сховатися в бункері в Києві приблизно на годину. Всі члени делегації почуваються добре", - заявили в міністерстві.
Бомбосховище було обладнано в підземному паркінгу готелю, який зараз не використовується за призначенням.
Сигнал про обстріл надійшов на телефон репортера Bild, який супроводжував Райхе, о 3:51 за місцевим часом. Про відбій тривоги повідомили приблизно о 5:00.
Коментуючи події минулої ночі на суботній прес-конференції, Райхе сказала, що для неї це був "гнітючий (одноразовий, - ред.) досвід", а для українців - "на жаль, важка повсякденність".
"Ця ніч ще раз дуже переконливо показала мені, що російські атаки на українське населення спрямовані на те, щоб знесилити його", - додала Райхе.
Нагадаємо, зо в п'ятницю, 24 жовтня, до України з багатоденним візитом прибула міністр енергетики Німеччини Катерина Райхе.
Вона провела ряд зустрічей, які мають надалі посилити енергетичну незалежність України.
Зауважимо, що Райхе потрапила саме на балістичний обстріл Києва в ніч на 25 жовтня. Тієї ночі постраждали три райони Києва - Дніпровський, Деснянський та Дарницький.
Були пошкоджені житлові будинки та дитячий садок. Також було інформація про знищений магазин, завод та численні відео, що показували як дим підіймається над містом.
Внаслідок нічної атаки 2 людини загинули, а ще 9 постраждали. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.