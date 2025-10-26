"Гнітючий досвід": Міністр економіки Німеччини провела годину в укритті через обстріли Києва

Міністр економіки Німеччини Катерина Райхе, яка прибула з візитом до України 24 жовтня, разом з членами її делегації була змушена вночі близько години провести в бомбосховищі через обстріли Києва.

"Міністр економіки ФРН Райхе та її делегація були змушені сховатися в бункері в Києві приблизно на годину. Всі члени делегації почуваються добре", - заявили в міністерстві.

Бомбосховище було обладнано в підземному паркінгу готелю, який зараз не використовується за призначенням.

Сигнал про обстріл надійшов на телефон репортера Bild, який супроводжував Райхе, о 3:51 за місцевим часом. Про відбій тривоги повідомили приблизно о 5:00.

Коментуючи події минулої ночі на суботній прес-конференції, Райхе сказала, що для неї це був "гнітючий (одноразовий, - ред.) досвід", а для українців - "на жаль, важка повсякденність".

"Ця ніч ще раз дуже переконливо показала мені, що російські атаки на українське населення спрямовані на те, щоб знесилити його", - додала Райхе.