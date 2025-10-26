RU

"Гнетущий опыт": Министр экономики Германии провела час в укрытии из-за обстрелов Киева

Фото: министр экономики Германии Екатерина Райхе (facebook.com)
Автор: Карина Левицкая

Министр экономики Германии во время визита в Киев была вынуждена провести около часа в бомбоубежище из-за ночных обстрелов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Министр экономики Германии Екатерина Райхе, которая прибыла с визитом в Украину 24 октября, вместе с членами ее делегации была вынуждена ночью около часа провести в бомбоубежище из-за обстрелов Киева.

"Министр экономики ФРГ Райхе и ее делегация были вынуждены укрыться в бункере в Киеве примерно на час. Все члены делегации чувствуют себя хорошо", - заявили в министерстве.

Бомбоубежище было оборудовано в подземном паркинге отеля, который сейчас не используется по назначению.

Сигнал об обстреле поступил на телефон репортера Bild, который сопровождал Райхе, в 3:51 по местному времени. Об отбое тревоги сообщили примерно в 5:00.

Комментируя события минувшей ночи на субботней пресс-конференции, Райхе сказала, что для нее это был "удручающий (одноразовый, - ред.) опыт", а для украинцев - "к сожалению, тяжелая повседневность".

"Эта ночь еще раз очень убедительно показала мне, что российские атаки на украинское население направлены на то, чтобы обессилить его", - добавила Райхе.

Напомним, в пятницу, 24 октября, в Украину с многодневным визитом прибыла министр энергетики Германии Екатерина Райхе.

Она провела ряд встреч, которые должны в дальнейшем усилить энергетическую независимость Украины.

Заметим, что Райхе попала именно на баллистический обстрел Киева в ночь на 25 октября. Той ночью пострадали три района Киева - Днепровский, Деснянский и Дарницкий.

Были повреждены жилые дома и детский сад. Также была информация об уничтоженном магазине, заводе и многочисленные видео, которые показывали как дым поднимается над городом.

В результате ночной атаки 2 человека погибли, а еще 9 пострадали. Подробнее - в материале РБК-Украина.

