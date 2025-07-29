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Гниє техніка і тікає персонал: партизани показали стан медчастини РФ у Криму (фото)

Вівторок 29 липня 2025 10:28
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Гниє техніка і тікає персонал: партизани показали стан медчастини РФ у Криму (фото) Ілюстративне фото: партизани показали стан медчастини РФ у Криму (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Партизани розвідали територію військової частини росіян в Севастополі. Там розташовувався медичний загін спецпризначення, який зараз переживає кадрову кризу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

"На сьогодні частина знаходиться в занепаді - територія не доглянута, а техніка гниє під сонцем. Заходи безпеки абсолютно провалені - на місці знаходиться добовий наряд, який в основному спить або випиває ближче до вечора", - вважають в "АТЕШ".

За даними партизанів, ймовірно, російському командуванню не вистачає ресурсів на забезпечення та укомплектування частини особовим складом. Через це найближчим часом вона буде розформована.

Російські військові вже шукають місце, куди можна перевестися, щоб далі продовжити службу в Криму без поїздок у так звану "зону СВО".

Раніше ми писали, що агенти руху "АТЕШ" з'ясували, що російські загарбники активно готуються до масованого удару дронами по Криму. Окрім цього партизани влаштували диверсію в тилу окупантів на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Раніше агенти "АТЕШ" провели розвідку на важливому оборонному заводі у Санкт-Петербурзі.

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