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Гниет техника и убегает персонал: партизаны показали состояние медчасти РФ в Крыму (фото)

Вторник 29 июля 2025 10:28
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Гниет техника и убегает персонал: партизаны показали состояние медчасти РФ в Крыму (фото) Иллюстративное фото: партизаны показали состояние медчасти РФ в Крыму (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Партизаны разведали территорию воинской части россиян в Севастополе. Там располагался медицинский отряд спецназначения, который сейчас переживает кадровый кризис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

"На сегодня часть находится в упадке - территория не ухожена, а техника гниет под солнцем. Меры безопасности абсолютно провалены - на месте находится суточный наряд, который в основном спит или выпивает ближе к вечеру", - считают в "АТЕШ".

По данным партизан, вероятно, российскому командованию не хватает ресурсов на обеспечение и укомплектование части личным составом. Поэтому в ближайшее время она будет расформирована.

Российские военные уже ищут место, куда можно перевестись, чтобы дальше продолжить службу в Крыму без поездок в так называемую "зону СВО".

Ранее мы писали, что агенты движения "АТЕШ" выяснили, что российские захватчики активно готовятся к массированному удару дронами по Крыму. Кроме этого партизаны устроили диверсию в тылу оккупантов на временно оккупированной территории Херсонской области.

Ранее агенты "АТЕШ" провели разведку на важном оборонном заводе в Санкт-Петербурге.

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