Гниет техника и убегает персонал: партизаны показали состояние медчасти РФ в Крыму (фото)
Партизаны разведали территорию воинской части россиян в Севастополе. Там располагался медицинский отряд спецназначения, который сейчас переживает кадровый кризис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
"На сегодня часть находится в упадке - территория не ухожена, а техника гниет под солнцем. Меры безопасности абсолютно провалены - на месте находится суточный наряд, который в основном спит или выпивает ближе к вечеру", - считают в "АТЕШ".
По данным партизан, вероятно, российскому командованию не хватает ресурсов на обеспечение и укомплектование части личным составом. Поэтому в ближайшее время она будет расформирована.
Российские военные уже ищут место, куда можно перевестись, чтобы дальше продолжить службу в Крыму без поездок в так называемую "зону СВО".
Ранее мы писали, что агенты движения "АТЕШ" выяснили, что российские захватчики активно готовятся к массированному удару дронами по Крыму. Кроме этого партизаны устроили диверсию в тылу оккупантов на временно оккупированной территории Херсонской области.
Ранее агенты "АТЕШ" провели разведку на важном оборонном заводе в Санкт-Петербурге.
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