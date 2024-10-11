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Гнезділову обрали запобіжний захід у справі про дезертирство

Фото: Сергій Гнезділов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Військовослужбовцю 56 окремої мотопіхотної бригади Сергію Гнезділову, якому повідомили про підозру в дезертирстві, обрали запобіжний захід. Печерський райсуд відправив його під варту.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Згідно з рішенням суду, Гнезділов проведе у СІЗО щонайменше 60 днів.

Військовослужбовцю, який вчинив СЗЧ і публічно про це заявляв, інкримінують статтю 408, частину 4 ККУ (самовільне залишення військової частини, вчинене з метою ухилення від військової служби, в умовах воєнного стану). Вона передбачає до 12 років позбавлення волі.

Зазначимо, що прокурори просили про арешт підозрюваного без права внесення застави. Натомість адвокати Гнезділова клопотали про відвід судді.  

 
Фото: зала Печерського райсуду, де обирали запобіжний захід (Віталій Носач, РБК-Україна)
 

Що відомо про справу Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ

21 вересня Сергій Гнезділов, який у 2019 році долучився до лав ЗСУ, на своїй сторінці Facebook написав про те, що самовільно залишив військову частину (далі й на момет СЗЧ він командир відділення аеророзвідки 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади). 

За його словами, він вчинив це нібито з метою "привернути увагу до необхідності ротацій для піхоти, а також до відсутності чітких термінів для служби".

Своєю чергою у 56 окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді відреагували на це та заявили, що вже призначили службове розслідування. Там також додали, що військовий "вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення". 

 

Фото: адвокати Гнезділова просили замінити суддю (Віталій Носач, РБК-Україна) 

Ця історія набула резонансу, її активно обговорювали в мережі. Втім, думки у суспільстві з поведінки Гнезділова розділилися. Деякі критикували його за самовільне звільнення частини, а хтось навпаки висловлював підтримку. Разом із тим, дехто вважає, що таким вчинком військовий міг підставити своїх побратимів й загалом мотивувати інших вчинити так само. 

Нагадаємо, що 9 жовтня стало відомо про затримання Гнезділова. За даними слідства, на початку вересня військовослужбовець був направлений до госпіталю для медогляду військово-лікарською комісією.

Однак на справді обстеження він не проходив та в медзакладі не перебував, а після завершення визначеного терміну ВЛК до місця несення служби не повернувся, навіть більше - впродовж 2 тижнів фактично переховувався від правоохоронців, змінюючи місця та міста проживання.

Згодом адвокат військовослужбовця Олександр Шадрін розповів в коментарі РБК-Україна, що Гнезділову повідомили про підозру в дезертирстві.

Натомість у ДБР зауважили, що демонстративне та публічне залишення військової частини в умовах воєнного часу "є не тільки аморальним щодо побратимів, які залишилися на фронті, але й деморалізує суспільство та ініціює хибну дискусію, що однозначно працює на руку нашому ворогові".

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