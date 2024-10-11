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Гнездилову избрали меру пресечения по делу о дезертирстве

Фото: Сергей Гнездилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Военнослужащему 56 отдельной мотопехотной бригады Сергею Гнездилову, которому сообщили о подозрении в дезертирстве, избрали меру пресечения. Печерский районный суд отправил его под стражу.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Согласно решению суда, Гнездилов проведет в СИЗО по меньшей мере 60 дней. 

Военнослужащему, совершившему публично СОЧ, инкриминируют статью 408, часть 4 УКУ (самовольное оставление воинской части, совершенное с целью уклонения от военной службы, в условиях военного положения). Она предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Отметим, что прокуроры просили об аресте подозреваемого без права внесения залога. Адвокаты Гнезделова ходатайствовали об отводе судьи.

 

Фото: зал Печерского райсуда, где избрали меру пресечения (Виталий Носач, РБК-Украина)

Что известно о деле Гнездилова, публично ушедшем в СОЧ

21 сентября Сергей Гнездилов, в 2019 году присоединившийся к рядам ВСУ, на своей странице Facebook написал о том, что самовольно покинул воинскую часть (далее и на момет СОЧ он командир отделения аэроразведки 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады).

По его словам, он сделал это якобы с целью "привлечь внимание к необходимости ротаций для пехоты, а также отсутствию четких сроков для службы".

В свою очередь в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде, отреагировали на это и заявили, что уже назначили служебное расследование. Там также добавили, что военный "совершил действия, содержащие признаки уголовного преступления".

 

Фото: адвокаты Гнездилова просили заменить судью (Виталий Носач, РБК-Украина)

Эта история приобрела резонанс, ее активно обсуждали в сети. Впрочем, мнения в обществе касательно поведения Гнезделова разделились. Некоторые критиковали его за самовольное оставление части, а кто-то наоборот выражал поддержку. Вместе с тем, некоторые считают, что таким поступком военный мог подставить своих побратимов и в целом мотивировать других поступить так же.

Напомним, что 9 октября стало известно о задержании Гнездилова. По данным следствия, в начале сентября военнослужащий был направлен в госпиталь для медосмотра военно-врачебной комиссией.

Однако на самом деле обследование он не проходил и в медучреждении не находился, а по истечении определенного срока ВВК к месту несения службы не вернулся, даже больше - в течение 2 недель фактически скрывался от правоохранителей, меняя места и города проживания.

Впоследствии адвокат военнослужащего Александр Шадрин рассказал в комментарии РБК-Украина, что Гнездилову сообщили о подозрении в дезертирстве.

В то же время в ГБР отметили, что демонстративное и публичное оставление воинской части в условиях военного времени "является не только аморальным относительно оставшихся на фронте побратимов, но и деморализует общество и инициирует ложную дискуссию, однозначно работающую на руку нашему врагу".

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