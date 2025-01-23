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Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ, випустили з-під варти. Він повернеться на службу

Четвер 23 січня 2025 13:48
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Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ, випустили з-під варти. Він повернеться на службу Фото: Сергій Гнезділов, військовослужбовець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Суд звільнив від кримінальної відповідальності військового Сергія Гнезділова, який публічно оголосив про самовільне залишення військової частини (СЗЧ) восени 2024-го.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне".

Засідання проходило в Бабушкінському районному суді Дніпра.

Адвокатка Гнезділова Анастасія Бурковська заявила, що військовий бажає повернутись до служби. Зокрема вони звернулись з таким проханням до 56 окремої мотопіхотної бригади й отримали відповідний письмовий дозвіл. Апелюючи частиною 5 статті 401 Кримінального кодексу України (ККУ) Бурковська подала клопотання про звільнення військового від відповідальності.

Гнезділов під час засідання заявляв, що після СЗЧ стверджував про готовність повернутись на службу, а прокурор Микола Шелест, своєю чергою, не заперечував щодо розгляду вищезгаданого клопотання.

Згідно з рішенням суду, Гнезділова звільнили від кримінальної відповідальності. За три дні військовий має повернутись на службу й бути оператором БпЛА. Протягом семи днів можна подати апеляцію на це рішення.

Справа проти Гнезділова

Гнезділов, який у 2019-му долучився до лав Збройних сил України (ЗСУ), 21 вересня 2024-го заявив, що самовільно залишив військову частину. За його словами, рішення було прийнято, щоб "привернути увагу до необхідності ротацій для піхоти, а також до відсутності чітких термінів для служби"

У 56 окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді заявили про службове розслідування, а вже 9 жовтня стало відомо про затримання військового.

На наступний день, у коментарі РБК-Україна, адвокат бійця розповів, що Гнезділову повідомили про підозру в дезертирстві.

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