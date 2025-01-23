Гнезділова, який публічно пішов у СЗЧ, випустили з-під варти. Він повернеться на службу

Суд звільнив від кримінальної відповідальності військового Сергія Гнезділова, який публічно оголосив про самовільне залишення військової частини (СЗЧ) восени 2024-го.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Суспільне".

Засідання проходило в Бабушкінському районному суді Дніпра.

Адвокатка Гнезділова Анастасія Бурковська заявила, що військовий бажає повернутись до служби. Зокрема вони звернулись з таким проханням до 56 окремої мотопіхотної бригади й отримали відповідний письмовий дозвіл. Апелюючи частиною 5 статті 401 Кримінального кодексу України (ККУ) Бурковська подала клопотання про звільнення військового від відповідальності.

Гнезділов під час засідання заявляв, що після СЗЧ стверджував про готовність повернутись на службу, а прокурор Микола Шелест, своєю чергою, не заперечував щодо розгляду вищезгаданого клопотання.

Згідно з рішенням суду, Гнезділова звільнили від кримінальної відповідальності. За три дні військовий має повернутись на службу й бути оператором БпЛА. Протягом семи днів можна подати апеляцію на це рішення.