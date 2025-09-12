ua en ru
Gmail запускає нову вкладку для любителів онлайн-шопінгу: що змінилося

П'ятниця 12 вересня 2025 11:35
Gmail запускає нову вкладку для любителів онлайн-шопінгу: що змінилося Ваші онлайн-покупки тепер під контролем (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Google оголосила про запуск нової вкладки Purchases ("Покупки") в Gmail, яка дасть змогу користувачам швидко отримувати інформацію про майбутні доставки. Там будуть зібрані всі листи, пов'язані з покупками, включно з минулими замовленнями і відправленнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт TechCrunch.

Що відомо

При цьому сервіс продовжить відображати посилки, які мають прибути протягом найближчих 24 годин, вгорі основної пошти. Нова вкладка покликана об'єднати всю інформацію про замовлення в одному місці.

Функція доповнює можливість відстеження посилок, що з'явилася в Gmail ще 2022 року, коли користувачі отримали інструмент для контролю доставок безпосередньо з поштової скриньки без необхідності заходити на сайт перевізника.

У компанії зазначають, що нова опція буде особливо корисною у святкові дні.

Оновлення починає поширюватися вже сьогодні. Воно доступне в мобільних додатках і веб-версії Gmail по всьому світу для власників персональних Google-акаунтів.

Gmail запускає нову вкладку для любителів онлайн-шопінгу: що змінилосяGmail запускає вкладку для онлайн-шопінгу (фото: Google)

Нові можливості "Промоакцій"

Крім цього, Google повідомила про доопрацювання вкладки "Промоакції". Тепер користувачі зможуть сортувати листи за "найбільш релевантними", щоб швидше знаходити вигідні пропозиції від брендів, які їх цікавлять. Gmail також нагадуватиме про прийдешні знижки та актуальні акції. Ця функція стане доступною найближчими тижнями.

Нововведення доповнюють нещодавнє оновлення Gmail, яке дало змогу користувачам керувати підписками: переглядати всі подібні листи в одному місці і легко відписуватися від непотрібних розсилок.

