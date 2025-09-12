Gmail запускает новую вкладку для любителей онлайн-шопинга: что изменилось
Google объявила о запуске новой вкладки Purchases ("Покупки") в Gmail, которая позволит пользователям быстро получать информацию о предстоящих доставках. Там будут собраны все письма, связанные с покупками, включая прошлые заказы и отправления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт TechCrunch.
Что известно
При этом сервис продолжит отображать посылки, которые должны прибыть в течение ближайших 24 часов, вверху основной почты. Новая вкладка призвана объединить всю информацию о заказах в одном месте.
Функция дополняет возможность отслеживания посылок, появившуюся в Gmail еще в 2022 году, когда пользователи получили инструмент для контроля доставок напрямую из почтового ящика без необходимости заходить на сайт перевозчика.
В компании отмечают, что новая опция будет особенно полезна в праздничные дни.
Обновление начинает распространяться уже сегодня. Оно доступно в мобильных приложениях и веб-версии Gmail по всему миру для владельцев персональных Google-аккаунтов.
Gmail запускает вкладку для онлайн-шопинга (фото: Google)
Новые возможности "Промоакций"
Помимо этого, Google сообщила о доработке вкладки "Промоакции". Теперь пользователи смогут сортировать письма по "наиболее релевантным", чтобы быстрее находить выгодные предложения от интересующих брендов. Gmail также будет напоминать о грядущих скидках и актуальных акциях. Эта функция станет доступна в ближайшие недели.
Нововведения дополняют недавнее обновление Gmail, которое позволило пользователям управлять подписками: просматривать все подобные письма в одном месте и легко отписываться от ненужных рассылок.
