Google додав у Gmail вкладку, про яку мріяли мільйони користувачів

Компанія Google впроваджує нову функцію в Gmail, яка покликана полегшити життя користувачам, які страждають від нескінченного потоку листів від розсилок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на веб-сайт Tom's Guide .

Що це за функція

Новий інструмент "Управління підписками" (Manage Subscriptions) автоматично збирає в одному місці всі активні підписки і дає змогу відписатися від непотрібних листів буквально в один клік.

Оновлення з'явилося у вигляді нової вкладки в бічному меню Gmail (розділ "Ще"). Тут відображаються всі відправники, на чиї листи ви підписані - від популярних онлайн-магазинів до випадкових розсилок, на які ви навіть не пам'ятаєте, як потрапили.

Причому Gmail відразу показує, наскільки активно кожен відправник "бомбить" вашу скриньку. Поруч із кожним відправником - кнопка для моментальної відписки.

Функція "Управління підписками" (фото: Future)

Чому ця функція важлива

Раніше очищення пошти означало або масове видалення, або довгу ручну відписку за однією розсилкою. Тепер усе зібрано в одному вікні - це справжній прорив для тих, хто цінує свій час і порядок у скриньці.

Для маркетологів це теж тривожний сигнал - тепер кожен лист має реально заслужити місце у "вхідних".

Як спробувати нову функцію

На ПК вам варто знайти пункт "Управління підписками" в лівій бічній панелі, під розділом "Ще".

На Android функція почне з'являтися у користувачів із середини липня.

На iOS також очікується пізніше цього місяця.

Якщо вкладка вже доступна, просто натисніть на неї, щоб побачити список усіх підписок. Gmail покаже, як часто кожен відправник пише, і запропонує відписатися.

Порада: спочатку можна вручну переглянути вкладки "Промоакції" та "Соціальні мережі", щоб швидше вирахувати найбільш "галасливих" відправників.