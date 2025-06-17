Змініть це налаштування в Gmail, щоб назавжди позбутися реклами

У Gmail реклама часто маскується під звичайні листи, які виглядають як стандартні вхідні. Відключити рекламу повністю можна тільки з підпискою Google Workspace, але є вбудований спосіб прибрати такі листи - без розширень і складних налаштувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Android Authority , яке спеціалізується на новинах про Android та інші технології.

Де з'являється реклама в Gmail

Рекламні повідомлення переважно відображаються у вкладці "Промоакції", яка є частиною системи автоматичного сортування листів - Категорії. Gmail ділить листи за вкладками: "Основні", "Промоакції", "Соцмережі", "Оновлення" і в деяких випадках - "Форуми". Ці категорії активні за замовчуванням і представлені як інструмент для боротьби з перевантаженням вхідних.

На практиці вкладка "Промоакції" стає основним місцем розміщення рекламних листів. У верхній частині часто можна побачити щонайменше три спонсоровані листи, а при прокручуванні - ще більше.

Як вимкнути рекламу в Gmail

Відключити рекламу можна, деактивувавши систему "Категорії" вхідних. Після цього Gmail повертається до єдиної вхідної папки без поділу на вкладки. Без "Промоакцій" спонсоровані листи зникають.

Важливо враховувати: при цьому всі листи відображатимуться в єдиному списку. Для користувачів, які звикли до фільтрації, це може створити незручність. Однак при активному управлінні поштою (архівація, видалення, відкладені листи) відсутність вкладок не стане критичною.

Відключення одного налаштування достатньо, щоб позбутися настирливої реклами в Gmail (фото: Android Authority)

Інструкція з відключення "Категорії" вхідних

На Android:

Відкрийте додаток Gmail, потім знайдіть налаштування додатка. Після цього виберіть потрібний акаунт, далі натисніть на розділ "Категорії" вхідних, зніміть галочку з "Промоакції" та інших за бажанням.

На комп'ютері:

Натисніть на значок шестерні в правому верхньому кутку екрана, щоб відкрити бічну панель налаштувань. Потім прокрутіть вниз до розділу Тип папки "Вхідні", виберіть "За замовчуванням" і натисніть "Налаштувати". Зніміть позначку з "Промоакцій" і будь-яких інших категорій, які ви хочете видалити, і натисніть "Зберегти".

Після збереження змін і оновлення інтерфейсу, всі рекламні листи відображатимуться в загальному списку, але вже без рекламних блоків. Налаштування автоматично синхронізується між пристроями.