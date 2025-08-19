Gmail атакують хакери: акаунти мільярдів користувачів перебувають під загрозою

Користувачам Gmail варто бути особливо обережними: у мережі фіксуються масштабні атаки на акаунти. Хакерська група ShinyHunters зуміла отримати доступ до бази даних Google Salesforce.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld.
У компанії підтвердили інцидент і заявили, що витік зачепив "загальні дані" - такі як імена клієнтів і компаній, але паролі викрадено не було.
Проте експерти попереджають: користувачі сервісів Google, включно з Gmail і Google Cloud, опинилися під серйозною загрозою. Основний ризик - фішингові атаки.
Перші скарги вже з'явилися на Reddit. Користувачі описують, що з ними зв'язувалися "співробітники Google", нібито повідомляючи про злом акаунта.
Сценарії атак виглядають так:
Під загрозою опиняються не тільки компанії, а й приватні користувачі. За оцінками, небезпека нависла над 2,5 млрд осіб по всьому світу.
Google рекомендує користувачам терміново посилити безпеку своїх акаунтів:
Експерти попереджають: потрібно зберігати пильність. Якщо з вами зв'язуються "співробітники підтримки", які вимагають скидання пароля або інших дій, не довіряйте. Google ніколи не запитує такі зміни телефоном або email.
