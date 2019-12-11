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Глва Совета НБУ считает укрепление гривны необоснованным

Новости » Экономика     11.12.2019 - 11:29
Глва Совета НБУ считает укрепление гривны необоснованным
Фото: Богдан Данилишин (пресс-служба НБУ)

Данилишин прокомментировал курс доллара

Глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин считает, что для укрепления курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, нет фундаментальных причин. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Данилишин, как и раньше, считает, что монетарная политика НБУ слишком жесткая и приводит к торможению промышленности.

Кроме того, он назвал инфляционное таргетирование, которое реализует НБУ, "экспериментом" и сравнил его с экспериментом Майкельсона-Морли, который в конце XIX века не смог доказать существование эфира.

"Как бы не вышло чего-то аналогичного с экспериментом, который правление НБУ проводит с реализацией в стране ортодоксального инфляционного таргетирования, чрезмерно жесткой монетарной политики и в дополнение к этому показательного невмешательства в необоснованное фундаментальными факторами укрепление гривны", - написал он.

Глва Совета НБУ считает укрепление гривны необоснованным

Глва Совета НБУ считает укрепление гривны необоснованным

Напомним, ранее Богдан Данилишин предлагал вернуть государственное регулирование цен и напечатать денег для стимулирования отдельных секторов экономики.

Отметим, пресс-служба НБУ напомнила о том, что валютно-курсовая политика не входит в компетенцию Совета Национального банка, а правление продолжит реализовывать эту политику на свое усмотрение.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) не собирается сдерживать укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, поскольку это приведет к потере доверия как к НБУ, так и к национальной валюте.

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Темы: Курс доллара
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