ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

НБУ назвал преимущества плавающего курса гривны к доллару

Новости » Экономика     10.12.2019 - 14:37
НБУ назвал преимущества плавающего курса гривны к доллару
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Разъяснение НБУ дано на максимально доступном для населения языке

Режим плавающего курса гривни к доллару, которого придерживается Национальный банк Украины, дает ряд преимуществ для экономики. Об этом говорится в разъяснении, размещенном на странице НБУ в Facebook.

Как отмечается в сообщении, валютный режим до 2015 года по сути предусматривал фиксирование курса.

"Это создавало иллюзию стабильности, украинцы были спокойными, глядя на табло обменного курса. Но цена такой "стабильности" была слишком высокой. Чтобы удерживать курс на необоснованном уровне, тратились десятки миллиардов долларов международных резервов. Фиксированный курс и "сжигание" резервов в целом вредило финансовой стабильности, приводило к кризисам, разрушало доверие к экономике и гривне", - отметили в НБУ.

В то же время при режиме плавающего курсообразования курс отражает состояние экономики. Если растет экспорт, есть приток инвестиций, экономика развивается, инфляция является низкой и стабильной, тогда гривна укрепляется. Если цены на экспортные товары падают, уменьшаются поставки за границу, инвесторы не готовы инвестировать и наоборот выводят дивиденды, инфляция резко растет, население не доверяет гривне, покупая валюту - гривна ослабляется.

В НБУ считают, что Украине не по карману фиксированный курс, поскольку Украина является страной с малой открытой экономикой", где внешняя торговля составляет значительную долю ВВП, а страна значительно зависит от условий на внешних рынках, на которые сама мало может повлиять.

Так, если бы внезапно упали цены например, на зерновые, то ощутимо снизились бы объемы валютных поступлений, которые Украина получит за продажу агропродукции. Это привело бы к дисбалансу на валютном рынке. Ведь валютных поступлений за экспорт стало бы существенно меньше, а объем валютных платежей за импортные товары остался бы на том же уровне, что и раньше.

"Соответственно, НБУ был бы вынужден для поддержания курса на фиксированном уровне тратить свои валютные резервы. И так - пока их хватало бы", - говорится в сообщении.

НБУ назвал преимущества плавающего курса гривны к доллару

Напомним, Национальный банк с 2008 до 2014 года для поддержания фиксированного курса гривны потратил почти 40 млрд долларов

Как сообщало РБК-Украина, НБУ допускает очень существенное укрепление гривны в случае проведения реформ. В частности, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что после отказа восточно-европейских стран от политики фиксированного валютного курса и перехода к инфляционному таргетированию в 2000-х годах национальные валюты в какой-то период укреплялись в два и более раз.

Курс доллара немного вырос Межбанк открылся снижением курса доллара
Темы: Курс доллара
Новости Украины Национальный банк Украиныкурсы валют
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь