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Голова Ради НБУ вважає зміцнення гривні необґрунтованим

Новини » Економіка     11.12.2019 - 11:29
Голова Ради НБУ вважає зміцнення гривні необґрунтованим
Фото: Богдан Данилишин (прес-служба НБУ)

Данилишин прокоментував курс долара

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає, що для зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається у 2019 році, немає фундаментальних причин. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Данилишин, як і раніше, вважає монетарну політику НБУ занадто жорсткою, яка призводить до придушення промисловості.

Крім того, він назвав інфляційне таргетування, яке здійснює НБУ, "експериментом" і порівняв його з експериментом Майкельсона-Морлі, який наприкінці ХIХ століття не зміг довести існування ефіру.

"Як би не вийшло чогось аналогічного з експериментом, який правління НБУ проводить з реалізацією в країні ортодоксального інфляційного таргетування, надмірно жорсткої монетарної політики і на додаток до цього показового невтручання в необґрунтоване фундаментальними факторами зміцнення гривні", - написав він.

Голова Ради НБУ вважає зміцнення гривні необґрунтованим

Голова Ради НБУ вважає зміцнення гривні необґрунтованим

Нагадаємо, раніше Богдан Данилишин пропонував повернути державне регулювання цін та надрукувати грошей для стимулювання окремих секторів економіки.

Зазначимо, прес-служба НБУ нагадала про те, що валютно-курсова політика не входить до компетенції Ради Національного банку, а правління продовжить реалізовувати цю політику на свій розсуд.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) не збирається стримувати зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається в 2019 році, оскільки це призведе до втрати довіри як до НБУ, так і до національної валюти.

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Теми: Курс долара
Новини України Національний банк УкраїниКурс гривніКурс долара
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