Голова Ради НБУ вважає зміцнення гривні необґрунтованим

Фото: Богдан Данилишин (прес-служба НБУ)

Данилишин прокоментував курс долара

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин вважає, що для зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається у 2019 році, немає фундаментальних причин. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Данилишин, як і раніше, вважає монетарну політику НБУ занадто жорсткою, яка призводить до придушення промисловості.

Крім того, він назвав інфляційне таргетування, яке здійснює НБУ, "експериментом" і порівняв його з експериментом Майкельсона-Морлі, який наприкінці ХIХ століття не зміг довести існування ефіру.

"Як би не вийшло чогось аналогічного з експериментом, який правління НБУ проводить з реалізацією в країні ортодоксального інфляційного таргетування, надмірно жорсткої монетарної політики і на додаток до цього показового невтручання в необґрунтоване фундаментальними факторами зміцнення гривні", - написав він.

Нагадаємо, раніше Богдан Данилишин пропонував повернути державне регулювання цін та надрукувати грошей для стимулювання окремих секторів економіки.

Зазначимо, прес-служба НБУ нагадала про те, що валютно-курсова політика не входить до компетенції Ради Національного банку, а правління продовжить реалізовувати цю політику на свій розсуд.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) не збирається стримувати зміцнення курсу гривні до долара, яке спостерігається в 2019 році, оскільки це призведе до втрати довіри як до НБУ, так і до національної валюти.