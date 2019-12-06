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Правление НБУ отвергло претензии со стороны Совета центробанка

Новости » Экономика     06.12.2019 - 17:01
Правление НБУ отвергло претензии со стороны Совета центробанка
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Совет НБУ вышел зща пределы своих полномочий, ее рекомендации не повлияют на политику Нацбанка

Решение Совета Национального банка от 5 декабря 2019 года находится вне полномочий Совета НБУ и не повлияет на проведение денежно-кредитной политики Национальным банком. Об этом говорится в ответе пресс-службы НБУ на запрос РБК-Украина.

Как напомнили в пресс-службе, монетарная политика НБУ направлена на выполнение целей, определенных законодательством, в частности ценовой стабильности.

"Обеспечение низкой и стабильной инфляции происходит посредством реализации режима таргетирования инфляции и режима плавающего обменного курса", - говорится в ответе.

В НБУ считают, что Совет НБУ вышел за пределы своих полномочий, приняв решение "признать деятельность Правления Национального банка Украины в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и не отвечающей вызовам современного развития Украины".

Как напомнили в НБУ, перечень полномочий Совета НБУ определен в статье 9 закона Украины "О Национальном банке Украины" и является исчерпывающим. Среди них есть предусмотренный и Конституцией контроль за проведением денежно-кредитной политики, а соответственно, и оценка деятельности правления по выполнению утвержденных Советом Основных принципов денежно-кредитной политики.

"При этом, не предусмотрено никаких других полномочий Совета по оценке деятельности Правления Национального банка в любой другой сфере, в частности в части формирования и реализации валютно-курсовой политики и соответствия ее вызовам современного развития Украины", - напомнили в НБУ.

В НБУ обратили внимание, никаких правовых последствий для персонального состава Правления НБУ данное решение Совета Национального банка не имеет. "НБУ продолжает работать в полном составе для реализации возложенной на Национальный банк функций - обеспечения ценовой и финансовой стабильности с целью содействия экономическому росту", - заявили в пресс-службе.

Напомним, Совет НБУ 5 декабря 2019 года объявил деятельность Правления Национального банка Украины в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и не отвечающей вызовам современного развития Украины.

Как сообщало РБК-Украина, Совет Национального банка Украины (НБУ) на заседании 14 ноября 2019 года переизбрал пглавой совета Богдана Данилишина на следующие три года.

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