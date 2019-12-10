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НБУ пояснил отказ сдерживать укрепление гривны

Новости » Экономика     10.12.2019 - 15:30
НБУ пояснил отказ сдерживать укрепление гривны
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центробанк не собирается поддерживать экспортеров за счет потери доверия населения

Национальный банк не собирается сдерживать укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, поскольку это приведет к негативным последствиям. Об этом говорится в разъяснении, размещенном на странице НБУ в Facebook.

Как отмечается в сообщении, при режиме плавающего курсообразования курс должен соответствовать состоянию экономики.

"Если НБУ, несмотря на реальную экономическую ситуацию не дает гривне укрепляться, а будет держать курс на уровне, например, 26 или 27 гривен за доллар, что будут думать бизнес и население? Они будут воспринимать, что НБУ защищает этот уровень курса, а следовательно - интересы определенных заинтересованных сторон", - убеждены в Нацбанке.

Соответственно, это приведет к потере доверия как к НБУ, так и к национальной валюте. "Это означает, что все предпочтут инвестировать в иностранную валюту. Это только будет толкать курс гривны в сторону девальвации, а ценники в магазинах - в сторону роста", - говорится в сообщении.

НБУ пояснил отказ сдерживать укрепление гривны

Напомним, режим плавающего курса гривни к доллару, которого придерживается Национальный банк Украины, дает ряд преимуществ для экономики

Как сообщало РБК-Украина, НБУ допускает очень существенное укрепление гривни в случае проведения реформ.

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Темы: Курс доллара
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