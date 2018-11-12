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Глава Совета НБУ предложил ввести максимальные торговые надбавки на продукты

Новости » Финансы    12.11.2018 - 12:51
Фото: Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин (пресс-служба НБУ)
Фото: Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин (пресс-служба НБУ)

Данилишин хочет вернуть ручное регулирование цен на продукты

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин предлагает пересмотреть политику в отношении влияния контролирующих органов на цены продукты питания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Данилишина в Facebook.

В частности, Данилишин предлагает ввести государственный контроль за ценообразованием на потребительском рынке Украины (восстановление работы Государственной ценовой администрации).

Также он считает целесообразным введение максимальных торговых наценок: максимальная наценка на продукты не должна превышать 15% от цены производителя, на обычные товары не должна быть выше 30% от цены производителя, на импортные товары - не более 30% от таможенной цены.

Кроме того, лава Совета НБУ предлагает внедрение сниженной ставки НДС на продукты питания.

По его мнению, "влияние НБУ на уровень инфляции существенное, но оно не имеет определяющего значения".

"Денежные отношения не оторваны от других сфер экономической жизни. Действия, проводимые в пределах возможностей Нацбанка, без других комплексных мер не дадут должного эффекта. Повышение ставки рефинансирования - а это главный инструмент Нацбанка в борьбе с инфляцией - в условиях монополистической структуры рынка не обеспечит снижение инфляции до установленных годовых целей, поскольку производители-монополисты поддерживают несоответствие совокупного спроса и предложения с целью обеспечения контроля над ценообразованием", - добавил он.

Глава Совета НБУ предложил ввести максимальные торговые надбавки на продукты

Напомним, что потребительские цены в Украине в октябре 2018 года по сравнению с сентябрем выросли на 1,7%. С начала года (к декабрю 2017 года) цены в Украине выросли на 7,4%. В годовом измерении (к октябрю 2017 года) инфляция ускорилась до 9,5%.

Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября 2018 года сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых. В НБУ отметили, что в сентябре 2018 года потребительская инфляция составила 8,9% в годовом измерении. В то же время Национальный банк повысил оценку инфляции на 2018 год до 10,1% (предыдущий прогноз - 8,9%).

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