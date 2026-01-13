США в ООН різко розкритикували російський удар "Орєшніком" по Україні

Російські напади на енергетичну інфраструктуру України - "глузування" з мирних зусиль США, а застосування російським режимом ракети "Орєшнік" - це чергова "незрозуміла та небезпечна" ескалація з боку Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці постійного представника США в ООН Теммі Брюс, яку цитує " Радіо Свобода ".

За словами Брюс, Україна та Росія, мовляв, мають шукати шляхи для деескалації конфлікту з огляду на ті зусилля, які прикладає адміністрація президента США Дональда Трампа. Натомість дії Кремля в цьому випадку виглядають "небезпечною і незрозумілою ескалацією цієї війни".

"Щодо України, зокрема запуску балістичної ракети "Орешник", здатної нести ядерну зброю, спрямованої проти України поблизу кордону з Польщею та НАТО: це є черговою небезпечною і незрозумілою ескалацією цієї війни, навіть попри те, що Сполучені Штати терміново співпрацюють з Києвом, іншими партнерами й Москвою, щоб припинити війну шляхом переговорів", - заявила Брюс.

Вона додала, що замість того, щоб працювати над мирним врегулюванням, дії РФ ризикують тільки розширити війну, а атаки на енергетику України виглядають "глузуванням" з боку Кремля.

"Ми засуджуємо постійні атаки Росії на енергетичні об’єкти України та іншу цивільну інфраструктуру, що посилюються. Ці напади є глузуванням зі справи миру, яка має першорядне значення для світу і президента Трампа", - резюмувала Брюс.