США в ООН різко розкритикували російський удар "Орєшніком" по Україні
Російські напади на енергетичну інфраструктуру України - "глузування" з мирних зусиль США, а застосування російським режимом ракети "Орєшнік" - це чергова "незрозуміла та небезпечна" ескалація з боку Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці постійного представника США в ООН Теммі Брюс, яку цитує "Радіо Свобода".
За словами Брюс, Україна та Росія, мовляв, мають шукати шляхи для деескалації конфлікту з огляду на ті зусилля, які прикладає адміністрація президента США Дональда Трампа. Натомість дії Кремля в цьому випадку виглядають "небезпечною і незрозумілою ескалацією цієї війни".
"Щодо України, зокрема запуску балістичної ракети "Орешник", здатної нести ядерну зброю, спрямованої проти України поблизу кордону з Польщею та НАТО: це є черговою небезпечною і незрозумілою ескалацією цієї війни, навіть попри те, що Сполучені Штати терміново співпрацюють з Києвом, іншими партнерами й Москвою, щоб припинити війну шляхом переговорів", - заявила Брюс.
Вона додала, що замість того, щоб працювати над мирним врегулюванням, дії РФ ризикують тільки розширити війну, а атаки на енергетику України виглядають "глузуванням" з боку Кремля.
"Ми засуджуємо постійні атаки Росії на енергетичні об’єкти України та іншу цивільну інфраструктуру, що посилюються. Ці напади є глузуванням зі справи миру, яка має першорядне значення для світу і президента Трампа", - резюмувала Брюс.
Зазначимо, постпред України в ООН Андрій Мельник під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН зазначив, що РФ щоразу знаходить способи доводити, що її злочинним намірам немає меж. Адже ворог свідомо дочекався січня і почав атакувати інфраструктуру України, щоб мільйони людей опинилися в умовах лютих морозів.
Нагадаємо, Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) 12 січня провела екстрене засідання у зв'язку з масованими атаками РФ по Україні та їхніми наслідками. Ідеться про мільйони українців, які залишилися без води, світла і тепла в період жорстких морозів, бо ворог завдав ударів по об'єктах критичної інфраструктури та пошкодив комунікації.
Також засідання РБ ООН присвячено тому, що в ніч з 8 на 9 січня РФ нібито застосувала ракету "Орєшнік" по об’єктах на заході України "у відповідь на теракт київського режиму" наприкінці грудня.
Наразі Україна очікує від Ради Безпеки ООН конкретних кроків для припинення російської агресії та примушення Москви до справедливого і довготривалого миру.