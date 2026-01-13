ua en ru
Вт, 13 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

США в ООН різко розкритикували російський удар "Орєшніком" по Україні

ООН, Вівторок 13 січня 2026 09:25
UA EN RU
США в ООН різко розкритикували російський удар "Орєшніком" по Україні Фото: заступниця постійного представника США в ООН Теммі Брюс (US Department of State)
Автор: Антон Корж

Російські напади на енергетичну інфраструктуру України - "глузування" з мирних зусиль США, а застосування російським режимом ракети "Орєшнік" - це чергова "незрозуміла та небезпечна" ескалація з боку Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці постійного представника США в ООН Теммі Брюс, яку цитує "Радіо Свобода".

За словами Брюс, Україна та Росія, мовляв, мають шукати шляхи для деескалації конфлікту з огляду на ті зусилля, які прикладає адміністрація президента США Дональда Трампа. Натомість дії Кремля в цьому випадку виглядають "небезпечною і незрозумілою ескалацією цієї війни".

"Щодо України, зокрема запуску балістичної ракети "Орешник", здатної нести ядерну зброю, спрямованої проти України поблизу кордону з Польщею та НАТО: це є черговою небезпечною і незрозумілою ескалацією цієї війни, навіть попри те, що Сполучені Штати терміново співпрацюють з Києвом, іншими партнерами й Москвою, щоб припинити війну шляхом переговорів", - заявила Брюс.

Вона додала, що замість того, щоб працювати над мирним врегулюванням, дії РФ ризикують тільки розширити війну, а атаки на енергетику України виглядають "глузуванням" з боку Кремля.

"Ми засуджуємо постійні атаки Росії на енергетичні об’єкти України та іншу цивільну інфраструктуру, що посилюються. Ці напади є глузуванням зі справи миру, яка має першорядне значення для світу і президента Трампа", - резюмувала Брюс.

Зазначимо, постпред України в ООН Андрій Мельник під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН зазначив, що РФ щоразу знаходить способи доводити, що її злочинним намірам немає меж. Адже ворог свідомо дочекався січня і почав атакувати інфраструктуру України, щоб мільйони людей опинилися в умовах лютих морозів.

Нагадаємо, Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) 12 січня провела екстрене засідання у зв'язку з масованими атаками РФ по Україні та їхніми наслідками. Ідеться про мільйони українців, які залишилися без води, світла і тепла в період жорстких морозів, бо ворог завдав ударів по об'єктах критичної інфраструктури та пошкодив комунікації.

Також засідання РБ ООН присвячено тому, що в ніч з 8 на 9 січня РФ нібито застосувала ракету "Орєшнік" по об’єктах на заході України "у відповідь на теракт київського режиму" наприкінці грудня.

Наразі Україна очікує від Ради Безпеки ООН конкретних кроків для припинення російської агресії та примушення Москви до справедливого і довготривалого миру.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна
Новини
У Києві діють аварійні відключення світла після атаки РФ
У Києві діють аварійні відключення світла після атаки РФ
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році