США в ООН резко раскритиковали российский удар "Орешником" по Украине

Российские нападения на энергетическую инфраструктуру Украины - "насмешка" над мирными усилиями США, а применение российским режимом ракеты "Орешник" - это очередная "непонятная и опасная" эскалация со стороны Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя постоянного представителя США в ООН Тэмми Брюс, которую цитирует "Радио Свобода ".

По словам Брюс, Украина и Россия, мол, должны искать пути для деэскалации конфликта, учитывая те усилия, которые прикладывает администрация президента США Дональда Трампа. Зато действия Кремля в этом случае выглядят "опасной и непонятной эскалацией этой войны".

"Относительно Украины, в частности запуска баллистической ракеты "Орешник", способной нести ядерное оружие, направленной против Украины вблизи границы с Польшей и НАТО: это является очередной опасной и непонятной эскалацией этой войны, даже несмотря на то, что Соединенные Штаты срочно сотрудничают с Киевом, другими партнерами и Москвой, чтобы прекратить войну путем переговоров", - заявила Брюс.

Она добавила, что вместо того, чтобы работать над мирным урегулированием, действия РФ рискуют только расширить войну, а атаки на энергетику Украины выглядят "насмешкой" со стороны Кремля.

"Мы осуждаем постоянные атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру, которые усиливаются. Эти нападения являются насмешкой над делом мира, которое имеет первостепенное значение для мира и президента Трампа", - резюмировала Брюс.