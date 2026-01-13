ua en ru
США в ООН резко раскритиковали российский удар "Орешником" по Украине

ООН, Вторник 13 января 2026 09:25
США в ООН резко раскритиковали российский удар "Орешником" по Украине Фото: заместитель постоянного представителя США в ООН Тэмми Брюс (US Department of State)
Автор: Антон Корж

Российские нападения на энергетическую инфраструктуру Украины - "насмешка" над мирными усилиями США, а применение российским режимом ракеты "Орешник" - это очередная "непонятная и опасная" эскалация со стороны Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя постоянного представителя США в ООН Тэмми Брюс, которую цитирует"Радио Свобода".

По словам Брюс, Украина и Россия, мол, должны искать пути для деэскалации конфликта, учитывая те усилия, которые прикладывает администрация президента США Дональда Трампа. Зато действия Кремля в этом случае выглядят "опасной и непонятной эскалацией этой войны".

"Относительно Украины, в частности запуска баллистической ракеты "Орешник", способной нести ядерное оружие, направленной против Украины вблизи границы с Польшей и НАТО: это является очередной опасной и непонятной эскалацией этой войны, даже несмотря на то, что Соединенные Штаты срочно сотрудничают с Киевом, другими партнерами и Москвой, чтобы прекратить войну путем переговоров", - заявила Брюс.

Она добавила, что вместо того, чтобы работать над мирным урегулированием, действия РФ рискуют только расширить войну, а атаки на энергетику Украины выглядят "насмешкой" со стороны Кремля.

"Мы осуждаем постоянные атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру, которые усиливаются. Эти нападения являются насмешкой над делом мира, которое имеет первостепенное значение для мира и президента Трампа", - резюмировала Брюс.

Отметим, постпред Украины в ООН Андрей Мельник во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН отметил, что РФ каждый раз находит способы доказывать, что ее преступным намерениям нет предела. Ведь враг сознательно дождался января и начал атаковать инфраструктуру Украины, чтобы миллионы людей оказались в условиях сильных морозов.

Напомним, Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) 12 января провел экстренное заседание в связи с массированными атаками РФ по Украине и их последствиями. Речь идет о миллионах украинцев, которые остались без воды, света и тепла в период жестких морозов, потому что враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры и повредил коммуникации.

Также заседание СБ ООН посвящено тому, что в ночь с 8 на 9 января РФ якобы применила ракету "Орешник" по объектам на западе Украины "в ответ на теракт киевского режима" в конце декабря.

Сейчас Украина ожидает от Совета Безопасности ООН конкретных шагов для прекращения российской агрессии и принуждения Москвы к справедливому и долговременному миру.

