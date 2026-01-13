РФ свідомо дочекалася січня, поставивши мільйони в умови лютих морозів, - Мельник

РФ щоразу знаходить способи доводити, що її злочинним намірам немає меж. Адже ворог свідомо дочекався січня і почав атакувати інфраструктуру України, щоб мільйони людей опинилися в умовах лютих морозів.

Про це заявив постпред України при ООН Андрій Мельник під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН, скликаного на тлі нещодавніх російських ударів по Україні, передає РБК Україна .

"Росія навмисно дочекалася початку січня, коли температура в Україні опустилася до мінус 15 градусів за Цельсієм, щоб завдати низки найбільш руйнівних ударів за допомогою дронів і ракет по нашій енергетичній інфраструктурі, внаслідок чого мільйони громадян опинилися в умовах сильного морозу", - заявив Мельник.

Він також додав, що кожного разу, коли міжнародна спільнота вважає, що Росія досягла "межі брехні і варварства", Москва знову перевершує саму себе.

"Вона знаходить спосіб опуститися ще нижче, доводячи, що її злочинним намірам немає меж", - підсумував постпред України при ООН.