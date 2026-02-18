Глухий кут: у розвідці Туреччини зробили тривожну заяву про війну в Україні

Війна, яку Росія розв’язала проти України, досягла точки стратегічного глухого кута.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Національної розвідки Туреччини (MİT) за 2025 рік.
Як зазначають у турецькій розвідці, 2025 рік минув під тінню масштабних воєн та став періодом підриву глобальних норм.
Чинний міжнародний порядок продемонстрував неспроможність ефективно розв’язувати кризи, що призвело до переосмислення стратегічних балансів та стрімкої зміни геоекономічних співвідношень.
Очільник Національної розвідки Туреччини Ібрагім Калин підкреслив, що минулого року традиційні загрози все більше набували гібридного характеру, а вплив невизначеності та хаосу відчувався у всьому світі.
"Війна між Росією та Україною досягла точки стратегічного глухого кута між військовою підтримкою Заходу та стратегією індустріального виснаження з боку Росії", - заявив він.
За словами голови розвідки, "поки сторони опинилися між вимогами територіальних поступок і гарантіями безпеки за столом переговорів, характер війни еволюціював у бік ядерного протистояння та зростаючого застосування автономних систем озброєння".
Він також сказав, що Туреччина активно виконує роль посередника, намагаючись сприяти зменшенню напруженості та пошукам мирного виходу.
Нагадаємо, раніше видання Politico повідомляло, що на тлі активізації переговорів про мир Євросоюз розглядає Туреччину як ключового регіонального посередника та потенційного миротворця в Чорноморському регіоні.
Брюссель уже розпочав перші кроки для зміцнення відносин з Анкарою в цьому напрямку.
Туреччина зі свого боку заявила про готовність направити в Україну свої миротворчі підрозділи у разі досягнення угоди з РФ, а також взяти на себе провідну роль у забезпеченні безпеки судноплавства в Чорному морі.
Тим часом The New York Times пише, що російський диктатор Володимир Путін зберігає впевненість у своїй перевазі на фронті.
За інформацією західних розвідок, він розраховує на тривалу війну та готовий продовжувати бойові дії ще принаймні два роки, щоб встановити повний контроль над усією територією Донецької області.