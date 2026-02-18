Глухий кут: у розвідці Туреччини зробили тривожну заяву про війну в Україні

Як зазначають у турецькій розвідці, 2025 рік минув під тінню масштабних воєн та став періодом підриву глобальних норм.

Чинний міжнародний порядок продемонстрував неспроможність ефективно розв’язувати кризи, що призвело до переосмислення стратегічних балансів та стрімкої зміни геоекономічних співвідношень.

Очільник Національної розвідки Туреччини Ібрагім Калин підкреслив, що минулого року традиційні загрози все більше набували гібридного характеру, а вплив невизначеності та хаосу відчувався у всьому світі.

"Війна між Росією та Україною досягла точки стратегічного глухого кута між військовою підтримкою Заходу та стратегією індустріального виснаження з боку Росії", - заявив він.

За словами голови розвідки, "поки сторони опинилися між вимогами територіальних поступок і гарантіями безпеки за столом переговорів, характер війни еволюціював у бік ядерного протистояння та зростаючого застосування автономних систем озброєння".

Він також сказав, що Туреччина активно виконує роль посередника, намагаючись сприяти зменшенню напруженості та пошукам мирного виходу.