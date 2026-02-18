RU

Тупик: в разведке Турции сделали тревожное заявление о войне в Украине

Фото: украинский военный на фронте (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Война, которую Россия развязала против Украины, достигла точки стратегического тупика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Национальной разведки Турции (MİT) за 2025 год.

Читайте также: Турция назвала условие, при котором отправит свои войска в Украину

Как отмечают в турецкой разведке, 2025 год прошел под тенью масштабных войн и стал периодом подрыва глобальных норм.

Действующий международный порядок продемонстрировал неспособность эффективно решать кризисы, что привело к переосмыслению стратегических балансов и стремительному изменению геоэкономических соотношений.

Глава Национальной разведки Турции Ибрагим Калын подчеркнул, что в прошлом году традиционные угрозы все больше приобретали гибридный характер, а влияние неопределенности и хаоса ощущалось во всем мире.

"Война между Россией и Украиной достигла точки стратегического тупика между военной поддержкой Запада и стратегией индустриального истощения со стороны России", - заявил он.

По словам главы разведки, "пока стороны оказались между требованиями территориальных уступок и гарантиями безопасности за столом переговоров, характер войны эволюционировал в сторону ядерного противостояния и растущего применения автономных систем вооружения".

Он также сказал, что Турция активно выполняет роль посредника, пытаясь способствовать уменьшению напряжённости и поискам мирного выхода.

 

Война в Украине

Напомним, ранее издание Politico сообщало, что на фоне активизации переговоров о мире Евросоюз рассматривает Турцию как ключевого регионального посредника и потенциального миротворца в Черноморском регионе.

Брюссель уже начал первые шаги для укрепления отношений с Анкарой в этом направлении.

Турция со своей стороны заявила о готовности направить в Украину свои миротворческие подразделения в случае достижения соглашения с РФ, а также взять на себя ведущую роль в обеспечении безопасности судоходства в Черном море.

Тем временем The New York Times пишет, что российский диктатор Владимир Путин сохраняет уверенность в своем превосходстве на фронте.

По информации западных разведок, он рассчитывает на длительную войну и готов продолжать боевые действия еще как минимум два года, чтобы установить полный контроль над всей территорией Донецкой области.

