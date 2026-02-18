Тупик: в разведке Турции сделали тревожное заявление о войне в Украине

Как отмечают в турецкой разведке, 2025 год прошел под тенью масштабных войн и стал периодом подрыва глобальных норм.

Действующий международный порядок продемонстрировал неспособность эффективно решать кризисы, что привело к переосмыслению стратегических балансов и стремительному изменению геоэкономических соотношений.

Глава Национальной разведки Турции Ибрагим Калын подчеркнул, что в прошлом году традиционные угрозы все больше приобретали гибридный характер, а влияние неопределенности и хаоса ощущалось во всем мире.

"Война между Россией и Украиной достигла точки стратегического тупика между военной поддержкой Запада и стратегией индустриального истощения со стороны России", - заявил он.

По словам главы разведки, "пока стороны оказались между требованиями территориальных уступок и гарантиями безопасности за столом переговоров, характер войны эволюционировал в сторону ядерного противостояния и растущего применения автономных систем вооружения".

Он также сказал, что Турция активно выполняет роль посредника, пытаясь способствовать уменьшению напряжённости и поискам мирного выхода.