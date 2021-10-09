Глобальный сбой соцсетей и релиз Windows 11. Главное из мира технологий

На этой неделе в работе социальной сети Facebook произошел крупнейший с 2008 года сбой, который затронул ряд других сервисов. Кроме того, вышла Windows 11, и стали известны некоторые подробности будущих презентаций Apple и Google.

Глобальный сбой Facebook и других сервисов

В понедельник, 4 октября, по всему миру произошел крупнейший сбой в работе социальных сетей и других пользовательских платформ. В частности, не работали Facebook, Instagram, Whatsapp и Netflix. Большинство пользователей сообщали о проблемах с работой сайтов и серверов, а также с авторизацией.

В той или иной степени сбой также затронул Steam, PlayStation Network, Twitter, Telegram, Minecraft, Amazon, Alexa, TikTok, Youtube, Snapchat, Reddit, Skype, Viber и ВКонтакте.

Причиной глобального сбоя Facebook стали технические неполадки. Инженеры утверждают, что сбой произошел после изменения настроек магистральных маршрутизаторов, которые отвечают за координацию сетевого трафика между дата-центрами Facebook.

Windows 11 официально доступна для установки

Microsoft выкатил новую версию операционной системы Windows. Выход должен был состояться 5 октября, но ОС стала доступна уже 4 октября

Пользователи, которые недавно приобрели компьютеры с Windows 10, могут бесплатно обновиться до следующей версии. Другие будут постепенно получать предложение обновить ОС при условии, что их компьютеры отвечают минимальным системным требованиям.

Apple готовит новый MacBook Pro на начало ноября

Американская компания Apple проведет очередную презентацию в начале ноября. Ожидается, что на ней будут представлены новые ноутбуки MacBook Pro.

В частности, Apple покажет 14- и 16-дюймовые MacBook Pro с mini-LED экранами. Ноутбуки будут оснащены 10-ядерными процессорами M1X в двух версиях - с 16 или 32 графическими ядрами. Другой информации о новых MacBook Pro пока нет.

Google определился с датой презентации Pixel 6

В то же время компания Google определилась с датой презентации своего смартфона Pixel 6 - она состоится 19 октября в 20:00 по киевскому времени. Не исключено, что на мероприятии будет представлен и первый гибкий смартфон.

На сегодня известно, что Pixel 6 будет выпущен в обычной версии и с приставкой Pro. У последнего будет дополнительный телеобъектив и 6,7-дюймовый дисплей с поддержкой частоты 120 Гц. У базовой версии будет 6,4-дюймовый плоский экран с поддержкой 90 Гц, широкоугольный модуль камеры с увеличенной диафрагмой.

Имплант против депрессии

Ученые из США изобрели мозговой имплант, который может помочь в лечении тяжелых депрессий. Первые результаты испытания оказались обнадеживающими.

Сообщается, что первой пациенткой стала 36-летняя женщина по имени Сара. Вживленный имплант посылает необходимые импульсы в мозг, если она в этом нуждается.

Операция проводилась год назад. Имплант самостоятельно определяет, когда усиливаются симптомы депрессии, и начинает устранять их своими импульсами. На сегодня проводятся дополнительные клинические исследования.