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Соцсети не работают. Кто попал под глобальный сбой (полный список)

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Понедельник 04 октября 2021 20:04
Соцсети не работают. Кто попал под глобальный сбой (полный список) Фото: в работе сервисов и соцсетей произошел глобальный сбой (РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 4 октября, произошел глобальный сбой в работе социальных сетей и других пользовательских платформ. В частности, пользователи жалуются на проблемы в работе Facebook, Instagram и Netflix.

О том, в работе каких сервисов произошел сбой - читайте в материале РБК-Украина.

Сегодня первыми в результате сбой "умерли" Instagram, Facebook и WhatsApp. Пользователи жалуются, что не работают ни сайт, ни приложения сервисов.

В то же время стали недоступны Netflix, Steam и PlayStation Network. Большинство пользователей сообщают о проблемах с работой сайта и серверов, а также с авторизацией на сервисах.

Также проблемы наблюдаются с работой социальной сети Twitter. У большинства юзеров возникает проблема с работой сайта и приложения, а также с авторизацией.

Под вечер начали проблемы и с работой мессенджера Telegram. У пользователей проблемы с подключением к сервису или подолгу отправляются сообщения.

Кроме того, проблемы также возникают у пользователей сервиса Minecraft, Amazon, Alexa, игры Among Us и Google Play.

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