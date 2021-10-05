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Microsoft на день раньше выпустила Windows 11

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Вторник 05 октября 2021 02:53
Microsoft на день раньше выпустила Windows 11 Фото: Microsoft выпустила новую версию Windows (microsoft.com)
Автор: Артур Родивилов

Американская компания Microsoft на день раньше запланированного срока выпустила новую операционную систему Windows 11. Выход новой версии ОС должен был состояться 5 октября по времени США, но она стала доступна для пользователей уже 4 октября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Те, кто недавно приобрел компьютеры с установленной на них Windows 10, могут бесплатно обновить операционную систему до следующей версии.

Другие пользователи получат предложение обновить программное обеспечение постепенно, при условии, что их компьютеры отвечают минимальным системным требованиям.

В Microsoft ожидают, что пользователи устройств с Windows 10 смогут перейти на новую версию ОС к середине 2022 года.

Напомним, что сообщение о загрузке 11 версии операционной системы можно будет получить через службу Windows Update, или же через специальное приложение Microsoft PC Health Check.

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