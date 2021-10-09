Глобальний збій соцмереж і реліз Windows 11. Головне зі світу технологій

На цьому тижні в роботі соціальної мережі Facebook стався найбільший з 2008 року збій, який торкнувся низки інших сервісів. Крім того, вийшла Windows 11, і стали відомі деякі подробиці майбутніх презентацій Apple і Google.

Глобальний збій Facebook та інших сервісів

У понеділок, 4 жовтня, по всьому світу стався найбільший збій в роботі соціальних мереж та інших платформ. Зокрема, не працювали Facebook, Instagram, Whatsapp і Netflix. Більшість користувачів повідомляли про проблеми з роботою сайтів і серверів, а також з авторизацією.

В тій чи іншій мірі збій також торкнувся Steam, PlayStation Network, Twitter, Telegram, Minecraft, Amazon, Alexa, TikTok, Youtube, Snapchat, Reddit, Skype, Viber і ВКонтакте.

Причиною глобального збою Facebook стали технічні неполадки. Інженери стверджують, що збій стався після зміни налаштувань магістральних маршрутизаторів, які відповідають за координацію мережевого трафіку між дата-центрами Facebook.

Windows 11 офіційно доступна для встановлення

Microsoft викотив нову версію операційної системи Windows. Вихід мав відбутися 5 жовтня, але ОС стала доступна вже 4 жовтня

Користувачі, які нещодавно придбали комп'ютери з Windows 10, можуть безкоштовно оновитися до наступної версії. Інші будуть поступово отримувати пропозицію оновити ОС за умови, що їх комп'ютери відповідають мінімальним системним вимогам.

Apple готує новий MacBook Pro на початок листопада

Американська компанія Apple проведе чергову презентацію на початку листопада. Очікується, що на ній будуть представлені нові ноутбуки MacBook Pro.

Зокрема, Apple покаже 14-і 16-дюймові MacBook Pro з mini-LED екранами. Ноутбуки будуть оснащені 10-ядерними процесорами M1X у двох версіях - з 16 або 32 графічними ядрами. Іншої інформації про нові MacBook Pro поки немає.

Google визначився з датою презентації Pixel 6

У той же час компанія Google визначилася з датою презентації свого смартфона Pixel 6 - вона відбудеться 19 жовтня о 20:00 за київським часом. Не виключено, що на заході буде представлений і перший гнучкий смартфон.

На сьогодні відомо, що Pixel 6 буде випущений у звичайній версії і з приставкою Pro. У останнього буде додатковий телеоб'єктив і 6,7-дюймовий дисплей з підтримкою частоти 120 Гц. У базової версії буде 6,4-дюймовий плоский екран з підтримкою 90 Гц, ширококутний модуль камери зі збільшеною діафрагмою.

Імплант проти депресії

Вчені з США винайшли мозковий імплант, який може допомогти в лікуванні важких депресій. Перші результати випробування виявилися обнадійливими.

Повідомляється, що першою пацієнткою стала 36-річна жінка на ім'я Сара. Імплантований імплант посилає необхідні імпульси в мозок, якщо вона цього потребує.

Операція проводилася рік тому. Імплант самостійно визначає, коли посилюються симптоми депресії, і починає усувати їх своїми імпульсами. На сьогодні проводяться додаткові клінічні дослідження.