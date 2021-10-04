Apple представит новые MacBook Pro в начале ноября, - Bloomberg

Американская компания Apple проведет очередную презентацию новых продуктов в начале ноября. В ходе презентации будут представлены новые ноутбуки MacBook Pro.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

На мероприятии дебютируют новые 14- и 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro.

Ожидается, что устройства получат экраны mini-LED и процессоры Apple M1X. Новые 10-ядерные процессоры будут доступны в двух версиях - с 16 или 32 графическими ядрами.

Другой информации о новых MacBook Pro пока нет.