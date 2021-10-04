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Apple представит новые MacBook Pro в начале ноября, - Bloomberg

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Понедельник 04 октября 2021 16:41
Apple представит новые MacBook Pro в начале ноября, - Bloomberg Фото: Apple представит новые MacBook Pro в начале ноября (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Американская компания Apple проведет очередную презентацию новых продуктов в начале ноября. В ходе презентации будут представлены новые ноутбуки MacBook Pro.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

На мероприятии дебютируют новые 14- и 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro.

Ожидается, что устройства получат экраны mini-LED и процессоры Apple M1X. Новые 10-ядерные процессоры будут доступны в двух версиях - с 16 или 32 графическими ядрами.

Другой информации о новых MacBook Pro пока нет.

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