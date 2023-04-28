"Глобально ми готові". Резніков сказав, коли почнеться контрнаступ

"Підготовка завершується, окрім зброї й техніки ще має бути її опанування нашими військовими. Ми дуже сучасні системи отримали, особливо в частині броньованого кулака. Я вам нагаю, що окрім танкової коаліції, до якої входять в першу чергу Leopard 2 + Challenger, трохи пізніше приїдуть Leopard 1", - сказав Резіков.

Він нагадав, що Україна очікує на танки Abrams, але вони в цьому контрнаступі, на думку міністра, брати участь не встигнуть.

"Окрім того, в нас велика кількість броньованих машин різного типу, і Bradley, і Marder, і Stryker, і C90, там завершуються ще курси підготовчі", - зауважив Резніков.

За його словами, сама техніка оголошена підготовлена і частково доставлена, а є техніка, на якій завершуються навчальні програми та вже екіпажі разом з ними прибудуть тоді коли буде визначено головкомом в місце необхідне.

"Якщо в глобальному сенсі, у високому відсотковому режимі ми готові, далі питання за Генеральним штабом, за командуванням. Як тільки буде божа воля, погода і рішення командирів - ми це зробимо", - заявив Резніков.

Нагадаємо, як раніше в інтерв'ю РБК-Україна заявив очільник ГУР МО Кирило Буданов, початок вирішальної битви між Україною та РФ наближається, але коли саме вона буде - це таємниця.

Додамо, нещодавно в НАТО повідомили, що партнери надали Україні 98% обіцяної техніки.

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