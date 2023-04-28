"Глобально мы готовы". Резников сказал, когда начнется контрнаступление

"Подготовка завершается, кроме оружия и техники еще предстоит ее овладение нашими военными. Мы очень современные системы получили, особенно в части бронированного кулака. Я вам помню, что кроме танковой коалиции, в которую входят в первую очередь Leopard 2+ Challenger, чуть позже приедут Leopard 1", - сказал Резиков.

Он напомнил, что Украина ожидает танки Abrams, но они в этом контрнаступлении, по мнению министра, участвовать не успеют.

"Кроме того, у нас большое количество бронированных машин разного типа, и Bradley, и Marder, и Stryker, и C90, там завершаются еще подготовительные курсы", - отметил Резников.

По его словам, сама техника объявлена подготовлена и частично доставлена, а есть техника, на которой завершаются учебные программы и уже экипажи вместе с ними прибудут тогда, когда будет определено в необходимое место.

"Если в глобальном смысле, в высоком процентном режиме мы готовы, дальше вопрос за Генеральном штабом, командованием. Как только будет воля божья , погода и решение командиров - мы это сделаем", - заявил Резников.

Напомним, как ранее в интервью РБК-Украина заявил глава ГУР МО Кирилл Буданов, начало решающей битвы между Украиной и РФ близится, но когда именно она будет - это тайна.

Добавим, недавно в НАТО сообщили, что партнеры предоставили Украине 98% обещанной техники.

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