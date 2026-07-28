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Глобальний збій Xbox: тисячі користувачів втратили доступ до акаунтів та ігор

11:14 28.07.2026 Вт
2 хв
Консолі працюють із критичним багом
aimg Ольга Завада
Глобальний збій Xbox: тисячі користувачів втратили доступ до акаунтів та ігор Геймери втратили доступ до куплених ігор (фото: Pexels)
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У роботі сервісів Xbox стався глобальний збій, який торкнувся користувачів по всьому світу. Власники консолей повідомляють про проблеми з входом в акаунти, запуском ігор та доступом до цифрового магазину.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на пост XBOX Support в X.

Які сервіси опинилися під ударом?

Проблеми у роботі мережі Xbox почали фіксувати увечері 27 липня. За даними сервісу Downdetector та офіційної сторінки статусу Microsoft, неполадки зачепили одразу кілька основних напрямків:

Профілі та акаунти: гравці не можуть увійти у власні облікові записи або зіштовхуються з раптовими відключеннями.

Магазин та передплати: виникли збої під час покупок і пошуку ігор у цифровому маркетплейсі.

Додатки та мобільні сервіси: спостерігаються збої під час запуску застосунків і соціальних функцій.

Збій зачепив власників пристроїв Series X/S, Xbox One та Xbox 360. На початковому етапі користувачі повідомляли про неможливість запустити навіть дискові версії ігор, оскільки система вимагала обов'язкової авторизації.

Читайте більше: Ігри з першого Xbox офіційно запустили на ПК: Microsoft відкрила доступ до класики

Що кажуть у Microsoft?

У компанії підтвердили наявність проблеми та повідомили, що інженери вже працюють над усуненням неполадок.

За останніми даними Microsoft, ситуація поступово покращується. Зокрема, фахівцям уже вдалося відновити повноцінну роботу ігор на фізичних дисках.

Водночас у компанії попереджають, що гравці по всьому світу все ще можуть спостерігати тимчасові затримки та збої під час входу в акаунти, купівлі контенту або запуску цифрових версій ігор.

Зауважимо, що технічний збій стався за декілька тижнів після того, як в Xbox звільнили 1600 співробітників та оголосили про плани скоротити ще 1600 робочих місць до кінця червня 2027 року.

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