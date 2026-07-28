Глобальный сбой Xbox: тысячи пользователей потеряли доступ к аккаунтам и играм
В работе сервисов Xbox произошел глобальный сбой, коснувшийся пользователей по всему миру. Владельцы консолей сообщают о проблемах с входом в аккаунты, запуске игр и доступе к цифровому магазину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост XBOX Support в X.
Какие услуги оказались под ударом?
Проблемы работы сети Xbox начали фиксировать вечером 27 июля. По данным сервиса Downdetector и официальной страницы статуса Microsoft, неполадки затронули сразу несколько основных направлений:
Профили и аккаунты: игроки не могут войти в собственные аккаунты или сталкиваются с внезапными отключениями.
Магазин и подписки: возникли сбои при покупке и поиске игр в цифровом маркетплейсе.
Приложения и мобильные сервисы: наблюдаются сбои при запуске приложений и социальных функций.
Сбой задел владельцев устройств Series X/S, Xbox One и Xbox 360. На начальном этапе пользователи сообщали о невозможности запустить даже дисковые версии игры, поскольку система требовала обязательной авторизации.
XBOX incident update: we apologize для long-running nature of this issue. Things are slowly improving, though players worldwide могут оставаться определенные failures launching games, along with potential sign-in and purchase issues. Watch here or at https://t.co/SoIhwJAdqC for… https://t.co/HM55AH7BlP— XBOX Support (@XBOXSupport) Июль 27, 2026
Что говорят в Microsoft?
В компании подтвердили наличие проблемы и сообщили, что инженеры уже работают над устранением неполадок.
По последним данным Microsoft, ситуация постепенно улучшается. В частности, специалистам уже удалось возобновить полноценную работу игр на физических дисках.
В то же время в компании предупреждают, что игроки по всему миру все еще могут наблюдать временные задержки и сбои при входе в аккаунты, покупке контента или запуске цифровых версий игр.
Заметим, что технический сбой произошел через несколько недель после того, как в Xbox уволили 1600 сотрудников и объявили о планах сократить еще 1600 рабочих мест до конца июня 2027 года.