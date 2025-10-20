UA

Глобальний збій інтернету стався в усьому світі: не працюють ChatGPT, Amazon та інші сервіси

Популярні сервіси недоступні по всьому світу (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Amazon Web Services (AWS) переживає масштабний збій, який зачепив десятки популярних онлайн-сервісів, зокрема Amazon, Alexa, Snapchat, Fortnite, ChatGPT та інші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Що відомо

Згідно з офіційним статусом AWS, "операційні проблеми" вплинули на роботу кількох сервісів, а компанія "розслідує зростання кількості помилок і затримок у роботі безлічі служб AWS у різних регіонах світу".

Користувачі Reddit повідомляють, що голосовий помічник Alexa перестав відповідати на запити і виконувати команди. Деякі зазначають, що навіть попередньо встановлені будильники і сценарії не спрацьовують.

Збій також торкнувся сторонніх платформ, що працюють на хмарній інфраструктурі AWS - серед них Perplexity, Airtable, Canva і додаток McDonald's. Причину неполадок поки не встановлено, терміни відновлення роботи сервісів невідомі.

"Perplexity зараз не працює. Причина - збій в AWS. Ми займаємося усуненням проблеми", - заявив в X (раніше Twitter) генеральний директор Perplexity Аравінд Сренівас.

Згідно з панеллю статусу AWS, перші повідомлення про проблеми з'явилися об 11:10.

"Ми активно працюємо над усуненням неполадок і з'ясуванням причини. Наступне оновлення інформації з'явиться за 45 хвилин або раніше", - йдеться в повідомленні Amazon.

Подібні збої вже відбувалися раніше - у 2023, 2021 і 2020 роках. Тоді неполадки також призводили до масштабних перебоїв у роботі безлічі сайтів та онлайн-платформ, які залишалися недоступними протягом кількох годин.

Раніше ми писали про масштабний збій у роботі Starlink і розбиралися, як це вплинуло на якість інтернету в Україні.

Також ми розповідали, що відомо про нещодавній збій ChatGPT, через який штучний інтелект виявився тимчасово недоступним по всьому світу.

Крім того, у нас є докладний матеріал про те, що робити, якщо не працюють ChatGPT або Gemini, і як швидко повернути їх до життя.

Інтернет