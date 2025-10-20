Глобальный сбой интернета произошел во всем мире: не работают ChatGPT, Amazon и другие сервисы

Что известно

Согласно официальному статусу AWS, "операционные проблемы" повлияли на работу нескольких сервисов, а компания "расследует рост числа ошибок и задержек в работе множества служб AWS в разных регионах мира".

Пользователи Reddit сообщают, что голосовой помощник Alexa перестал отвечать на запросы и выполнять команды. Некоторые отмечают, что даже предустановленные будильники и сценарии не срабатывают.

Сбой также затронул сторонние платформы, работающие на облачной инфраструктуре AWS - среди них Perplexity, Airtable, Canva и приложение McDonald’s. Причина неполадок пока не установлена, сроки восстановления работы сервисов неизвестны.

"Perplexity сейчас не работает. Причина - сбой в AWS. Мы занимаемся устранением проблемы", - заявил в X (ранее Twitter) генеральный директор Perplexity Аравинд Сренивас.

Согласно панели статуса AWS, первые сообщения о проблемах появились в 11:10.

"Мы активно работаем над устранением неполадок и выяснением причины. Следующее обновление информации появится через 45 минут или раньше", - говорится в сообщении Amazon.

Подобные сбои уже происходили ранее - в 2023, 2021 и 2020 годах. Тогда неполадки также приводили к масштабным перебоям в работе множества сайтов и онлайн-платформ, которые оставались недоступны на протяжении нескольких часов.