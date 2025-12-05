Глобальний збій Cloudflare знову паралізував інтернет: чому це сталося і що каже компанія

Багато хто спробував перевірити ситуацію на DownDetector, однак сервіс також виявився недоступним - ймовірно, через використання Cloudflare. Замість сторінки відображалося повідомлення "500 Internal Server Error".

A very broken Cloudflare today? pic.twitter.com/SZnU3uaIYH - Ben Hall (@Ben_Hall) 5 грудня 2025 року

Cloudflare підтверджує збій

Компанія оперативно оновила сторінку статусу, заявивши, що "розслідує проблему, яка зачіпає Cloudflare Dashboard і пов'язані API".

За даними Cloudflare, запити можуть завершуватися помилками, а частина користувачів стикається з повною недоступністю сервісів. Через кілька хвилин компанія повідомила, що впровадила виправлення. Близько 11:30 за Києвом частина сайтів почала знову відкриватися.

Збій збігся з плановим техобслуговуванням, проте поки незрозуміло, що саме призвело до такого широкого каскаду неполадок. На графіках DownDetector, який до цього моменту знову запрацював, видно різкий сплеск скарг - близько 2 000 повідомлень на 11:00.

Об 11:40 компанія також повідомила, що розслідує зростання помилок у клієнтів, які використовують Workers-скрипти, і працює над усуненням проблеми.

Скріншот

Другий великий збій за місяць

Останній подібний інцидент стався 18 листопада, коли технічні проблеми вивели з ладу помітну частину інтернету. Тоді були порушені сайти ChatGPT, X, Zoom та інші.

Ситуація ускладнюється тим, що всього кілька тижнів тому від великого збою постраждав і Amazon Web Services, залишивши безліч ресурсів недоступними на кілька годин.

Судячи з останніх оновлень Cloudflare, нинішні проблеми поступово усуваються - і масштаб збою, схоже, не досяг рівня подій листопада.

Що таке Cloudflare

Cloudflare позиціонує себе як "одну з найбільших мереж у світі" з "мільйонами інтернет-ресурсів".

"Сьогодні бізнес, некомерційні організації, блогери та всі, хто присутній в інтернеті, можуть користуватися швидшими, безпечнішими сайтами та додатками завдяки Cloudflare", - йдеться на сайті сервісу.

Як працює Cloudflare

Компанія досягає цього за допомогою безлічі продуктів. Але найвідомішою і ключовою послугою залишаються технології, що забезпечують доступність сайтів під час високого навантаження - чи то різке зростання кількості відвідувачів, чи то атака, спрямована на виведення ресурсу з ладу.

У найпростішій моделі інтернету комп'ютер запитує сайт, сервер передає дані, і вони відображаються на екрані. У таких випадках сервери можуть перевантажуватися запитами, працювати повільно або повністю відключатися.

Компанії на кшталт Cloudflare перебувають між користувачами та оригінальними сайтами. Їхні більш стійкі дата-центри дають змогу обслуговувати сайти швидко і надійно.

Чому збої Cloudflare небезпечні

Однак це означає, що проблеми у Cloudflare або подібних компаній можуть миттєво виводити сайти з ладу. І оскільки їхні інструменти використовують безліч різних ресурсів, збої можуть паралізувати, здавалося б, непов'язані один з одним сайти.