Глобальный сбой Cloudflare снова парализовал интернет: почему это произошло и что говорит компания

Многие попытались проверить ситуацию на DownDetector, однако сервис также оказался недоступен - вероятно, из-за использования Cloudflare. Вместо страницы отображалось сообщение "500 Internal Server Error".

Cloudflare подтверждает сбой

Компания оперативно обновила страницу статуса, заявив, что "расследует проблему, затрагивающую Cloudflare Dashboard и связанные API".

По данным Cloudflare, запросы могут завершаться ошибками, а часть пользователей сталкивается с полной недоступностью сервисов. Спустя несколько минут компания сообщила, что внедрила исправление. Около 11:30 по Киеву часть сайтов начала снова открываться.

Сбой совпал с плановым техобслуживанием, однако пока неясно, что именно привело к столь широкому каскаду неполадок. На графиках DownDetector, который к этому моменту вновь заработал, виден резкий всплеск жалоб - около 2 000 сообщений на 11:00.

В 11:40 компания также сообщила, что расследует рост ошибок у клиентов, использующих Workers-скрипты, и работает над устранением проблемы.

Скриншот

Второй крупный сбой за месяц

Последний подобный инцидент произошел 18 ноября, когда технические проблемы вывели из строя заметную часть интернета. Тогда были затронуты сайты ChatGPT, X, Zoom и другие.

Ситуация осложняется тем, что всего несколько недель назад от крупного сбоя пострадал и Amazon Web Services, оставив множество ресурсов недоступными на несколько часов.

Судя по последним обновлениям Cloudflare, нынешние проблемы постепенно устраняются - и масштаб сбоя, похоже, не достиг уровня событий ноября.

Что такое Cloudflare

Cloudflare позиционирует себя как "одну из крупнейших сетей в мире" с "миллионами интернет-ресурсов".

"Сегодня бизнес, некоммерческие организации, блогеры и все, кто присутствует в интернете, могут пользоваться более быстрыми, безопасными сайтами и приложениями благодаря Cloudflare", - говорится на сайте сервиса.

Как работает Cloudflare

Компания достигает этого с помощью множества продуктов. Но самой известной и ключевой услугой остаются технологии, обеспечивающие доступность сайтов при высокой нагрузке - будь то резкий рост числа посетителей или атака, направленная на вывод ресурса из строя.

В простейшей модели интернета компьютер запрашивает сайт, сервер передает данные, и они отображаются на экране. В таких случаях серверы могут перегружаться запросами, работать медленно или полностью отключаться.

Компании вроде Cloudflare находятся между пользователями и оригинальными сайтами. Их более устойчивые дата-центры позволяют обслуживать сайты быстро и надежно.

Почему сбои Cloudflare опасны

Однако это значит, что проблемы у Cloudflare или подобных компаний могут мгновенно выводить сайты из строя. И поскольку их инструменты используют множество разных ресурсов, сбои могут парализовать, казалось бы, несвязанные друг с другом сайты.