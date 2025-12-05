Глобальный сбой Cloudflare снова парализовал интернет: почему это произошло и что говорит компания

Глобальный провайдер Cloudflare снова переживает масштабный сбой. Проблема начала распространяться ранним утром, и пользователи массово жалуются в соцсетях, что не могут открыть ряд сервисов и сайтов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.
Многие попытались проверить ситуацию на DownDetector, однако сервис также оказался недоступен - вероятно, из-за использования Cloudflare. Вместо страницы отображалось сообщение "500 Internal Server Error".
Компания оперативно обновила страницу статуса, заявив, что "расследует проблему, затрагивающую Cloudflare Dashboard и связанные API".
По данным Cloudflare, запросы могут завершаться ошибками, а часть пользователей сталкивается с полной недоступностью сервисов. Спустя несколько минут компания сообщила, что внедрила исправление. Около 11:30 по Киеву часть сайтов начала снова открываться.
Сбой совпал с плановым техобслуживанием, однако пока неясно, что именно привело к столь широкому каскаду неполадок. На графиках DownDetector, который к этому моменту вновь заработал, виден резкий всплеск жалоб - около 2 000 сообщений на 11:00.
В 11:40 компания также сообщила, что расследует рост ошибок у клиентов, использующих Workers-скрипты, и работает над устранением проблемы.
Последний подобный инцидент произошел 18 ноября, когда технические проблемы вывели из строя заметную часть интернета. Тогда были затронуты сайты ChatGPT, X, Zoom и другие.
Ситуация осложняется тем, что всего несколько недель назад от крупного сбоя пострадал и Amazon Web Services, оставив множество ресурсов недоступными на несколько часов.
Судя по последним обновлениям Cloudflare, нынешние проблемы постепенно устраняются - и масштаб сбоя, похоже, не достиг уровня событий ноября.
Cloudflare позиционирует себя как "одну из крупнейших сетей в мире" с "миллионами интернет-ресурсов".
"Сегодня бизнес, некоммерческие организации, блогеры и все, кто присутствует в интернете, могут пользоваться более быстрыми, безопасными сайтами и приложениями благодаря Cloudflare", - говорится на сайте сервиса.
Компания достигает этого с помощью множества продуктов. Но самой известной и ключевой услугой остаются технологии, обеспечивающие доступность сайтов при высокой нагрузке - будь то резкий рост числа посетителей или атака, направленная на вывод ресурса из строя.
В простейшей модели интернета компьютер запрашивает сайт, сервер передает данные, и они отображаются на экране. В таких случаях серверы могут перегружаться запросами, работать медленно или полностью отключаться.
Компании вроде Cloudflare находятся между пользователями и оригинальными сайтами. Их более устойчивые дата-центры позволяют обслуживать сайты быстро и надежно.
Однако это значит, что проблемы у Cloudflare или подобных компаний могут мгновенно выводить сайты из строя. И поскольку их инструменты используют множество разных ресурсов, сбои могут парализовать, казалось бы, несвязанные друг с другом сайты.
Напомним, что эксперт рассказал о причинах и последствиях сбоя Cloudflare.
Также мы рассказывали о глобальном сбое Starlink и о том, как это сказалось на качестве интернета в Украине.
Кроме того, у нас есть подробная инструкция о том, что делать, если перестали работать ChatGPT или Gemini, и как быстро восстановить их работу.