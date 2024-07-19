Глобальний IT-збій: українцям дали інструкцію, як впоратися з проблемою
В Держспецзв’язку відреагували на технологічний збій в Україні. Фахівці дали поради, як швидко впоратись з проблемою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв’язку.
У відомстві пояснили, що ряд організацій в Україні та світі зіштовхнулись з проблемою запуску комп’ютерів, які функціонують на операційній системі Microsoft Windows та використовують програмне забезпечення CrowdStrike Falcon.
"Організації України, на яких вплинула зазначена проблема, вже повністю або частково відновили свою роботу", - наголосили у Держспецзв’язку.
Крім того, фахівці Держспецзв’язку рекомендують скористатись інструкціями CrowdStrike для швидкого розв'язання цієї проблеми:
- завантажте Windows у безпечному режимі або середовищі відновлення Windows;
- перейдіть до каталогу C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike;
- знайдіть файл з назвою "C-00000291*.sys", і видаліть його;
- перезавантажте комп’ютер або сервер.
Фахівці радять застосувати зазначений спосіб, поки CrowdStrike працює над усуненням проблеми і не надасть офіційної інформації.
Куди телефонувати
Держспецзв’язку готові надати консультативну та практичну допомогу у вирішенні проблеми. Для отримання допомоги звертайтесь до Урядової команди реагування CERT-UA:
- incidents@cert.gov.ua;
- тел.+38 (044) 281-88-25.
Глобальний збій
З ранку в п'ятницю, 19 липня, стало відомо відразу про кілька збоїв - у роботі "Нової пошти", Vodafone, Sense Bank і Monobank.
Пізніше з'ясувалося, що збій не локальний, а глобальний і торкнувся роботи сервісів, компаній не лише в Україні, а й у світі. Він пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows. З цієї причини виникли проблеми в роботі банків, аеропортів, не працює Лондонська біржа і не тільки.
Докладніше про наслідки збою - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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