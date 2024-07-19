Глобальний IT-збій: українцям дали інструкцію, як впоратися з проблемою

В Держспецзв’язку відреагували на технологічний збій в Україні. Фахівці дали поради, як швидко впоратись з проблемою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв’язку .

У відомстві пояснили, що ряд організацій в Україні та світі зіштовхнулись з проблемою запуску комп’ютерів, які функціонують на операційній системі Microsoft Windows та використовують програмне забезпечення CrowdStrike Falcon.

"Організації України, на яких вплинула зазначена проблема, вже повністю або частково відновили свою роботу", - наголосили у Держспецзв’язку.

Крім того, фахівці Держспецзв’язку рекомендують скористатись інструкціями CrowdStrike для швидкого розв'язання цієї проблеми:

завантажте Windows у безпечному режимі або середовищі відновлення Windows;

перейдіть до каталогу C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike;

знайдіть файл з назвою "C-00000291*.sys", і видаліть його;

перезавантажте комп’ютер або сервер.

Фахівці радять застосувати зазначений спосіб, поки CrowdStrike працює над усуненням проблеми і не надасть офіційної інформації.

Куди телефонувати

Держспецзв’язку готові надати консультативну та практичну допомогу у вирішенні проблеми. Для отримання допомоги звертайтесь до Урядової команди реагування CERT-UA: