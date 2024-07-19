ua en ru
Пт, 19 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У "Новій пошті" стався збій: що відомо

П'ятниця 19 липня 2024 09:15
UA EN RU
У "Новій пошті" стався збій: що відомо Фото: 19 липня у "Новій пошті" попередили про збій у роботі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

"Нова пошта" попередила клієнтів про технічний збій. Поштовий оператор повідомив про проблеми з із деякими програмними оновленнями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал компанії.

"У звʼязку із деякими програмними оновленнями стався технічний збій в роботі системи із обслуговування клієнтів", - йдеться в повідомленні.

В "Новій пошті" запевняють, що причини збою вже зʼясовані й роботу буде відновлено найближчим часом.

"Як тільки піднімемось - обовʼязково проінформуємо", - додає поштовий оператор.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" - це українська приватна компанія з логістики, лідер експрес-доставки за обсягами доставлених посилок в Україні. Заснована у 2001 році в Полтаві. Входить до групи компаній Nova.

Минулого року було зафіксовано, що "Нова пошта" має найбільшу в Україні мережу, яка налічує 26 500 відділень та поштоматів.

Також компанія займається доставкою посилок за кордон (термін доставки від 3 днів). Мережа відділень у Європі зокрема доступна в таких країнах: Великобританія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Молдова, Німеччина, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Чехія та Франція.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новая почта
NEWS
Україна може погодитися на дипломатичне врегулювання війни, - Зеленський
Україна може погодитися на дипломатичне врегулювання війни, - Зеленський
DAILY
Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла