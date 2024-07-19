Глобальный IT-cбой: украинцам дали инструкцию, как справиться с проблемой

В Госспецсвязи отреагировали на технологический сбой в Украине. Специалисты дали советы, как быстро справиться с проблемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи .

В ведомстве пояснили, что ряд организаций в Украине и мире столкнулись с проблемой запуска компьютеров, работающих на операционной системе Microsoft Windows и использующих программное обеспечение CrowdStrike Falcon.

"Организации Украины, на которых повлияла указанная проблема, уже полностью или частично возобновили свою работу", - подчеркнули в Госспецсвязи.

Кроме того, специалисты Госспецсвязи рекомендуют воспользоваться инструкциями CrowdStrike для быстрого решения этой проблемы:

загрузите Windows в безопасном режиме или в среде восстановления Windows;

перейдите в каталог C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike;

найдите файл с названием "C-00000291*.sys", и удалите его;

перезагрузите компьютер или сервер.

Специалисты советуют применить указанный способ, пока CrowdStrike работает над устранением проблемы и не предоставит официальную информацию.

Куда звонить

Госспецсвязи готовы предоставить консультативную и практическую помощь в решении проблемы. Для получения помощи обращайтесь в Правительственную команду реагирования CERT-UA: