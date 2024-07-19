Глобальный IT-cбой: украинцам дали инструкцию, как справиться с проблемой
В Госспецсвязи отреагировали на технологический сбой в Украине. Специалисты дали советы, как быстро справиться с проблемой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.
В ведомстве пояснили, что ряд организаций в Украине и мире столкнулись с проблемой запуска компьютеров, работающих на операционной системе Microsoft Windows и использующих программное обеспечение CrowdStrike Falcon.
"Организации Украины, на которых повлияла указанная проблема, уже полностью или частично возобновили свою работу", - подчеркнули в Госспецсвязи.
Кроме того, специалисты Госспецсвязи рекомендуют воспользоваться инструкциями CrowdStrike для быстрого решения этой проблемы:
- загрузите Windows в безопасном режиме или в среде восстановления Windows;
- перейдите в каталог C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike;
- найдите файл с названием "C-00000291*.sys", и удалите его;
- перезагрузите компьютер или сервер.
Специалисты советуют применить указанный способ, пока CrowdStrike работает над устранением проблемы и не предоставит официальную информацию.
Куда звонить
Госспецсвязи готовы предоставить консультативную и практическую помощь в решении проблемы. Для получения помощи обращайтесь в Правительственную команду реагирования CERT-UA:
- incidents@cert.gov.ua;
- тел.+38(044) 281-88-25.
Глобальный сбой
С утра в пятницу, 19 июля, стало известно сразу о нескольких сбоях - в работе "Новой почты", Vodafone, Sense Bank и Monobank.
Позже выяснилось, что сбой не локальный, а глобальный и затронул работу сервисов, компаний не только в Украине, но и в мире. Он связан с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows. По этой причине возникли проблемы в работе банков, аэропортов, не работает Лондонская биржа и не только.
Подробнее о последствиях сбоя - читайте в материале РБК-Украина.
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