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У роботі Vodafone та Sense Bank стався збій

П'ятниця 19 липня 2024 09:42
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У роботі Vodafone та Sense Bank стався збій Фото: користувачі мобільного оператора Vodafone не можуть здійснити телефонний дзвінок (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У роботі мобільного оператора Vodafone спостерігається збій. Також є проблеми і з додатком Sense Bank.

Детальніше про це - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що відомо про збій у Vodafone

Деякі абоненти мобільного оператора Vodafone скаржаться, що не можуть здійснити телефонний дзвінок. При спробі здійснити виклик одразу скидається дзвінок.

У компанії цю проблему наразі ніяк не коментували.

Що відомо про збій у Sense Bank

Паралельно користувачі українського банку під назвою Sense Bank повідомили про збій у роботі мобільного додатка. В ньому, зокрема, не відображаються банківські картки. Замість цього додаток відображає пустий екран.

Втім, на це вже відреагували в прес-службі фінустанови. Там кажуть, що наразі спостерігаються тимчасові технічні труднощі в Sense SuperApp (онлайн банкінг у смартфоні).

"Цифровий банк зараз переживає незаплановану технічну перерву. Ми активно працюємо над відновленням усіх сервісів і докладаємо максимум зусиль, щоб повернути їх до ладу якнайшвидше", - повідомили в Телеграм-каналі Sense Bank.

Що зараз не працює у Sense Bank:

  • Відображення продуктів, карток та рахунків.
  • Перекази та обмін валют.
  • Оплата послуг.
  • Покупка облігацій та автоцивілки.
  • Відкриття депозитів та кредитів.
  • Збірки та довідки.

У банку зауважують, якщо клієнту потрібна термінова допомога, то слід написати Sense Bank у будь-якій соцмережі (можна навіть у коментарях під постами) або скористатися чатом підтримки.

Щойно всі системи будуть відновлені, в банку обіцяють негайно повідомити про це.

Нагадаємо, що також сьогодні стало відомо про збій у роботі поштового оператора "Нова пошта". Компанія попередила, про проблеми в роботі системи з обслуговування клієнтів. Детальніше про збій - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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