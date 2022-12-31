ua ru
Сб, 31 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Глибоко обурені. В Японії відреагували на поранення свого журналіста під час атаки РФ

Новость на русском →
Київ, Субота 31 грудня 2022 20:38
Глибоко обурені. В Японії відреагували на поранення свого журналіста під час атаки РФ Фото: посольство Японії в Україні відреагували на повторний ракетний обстріл РФ по Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 31 грудня, під час масового ракетного обстрілу РФ по території України в Києві отримав поранення журналіст з Японії. В посольстві Японії в Україні різко відреагували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства Японії у Twitter.

"Посольство Японії глибоко обурене повторним масованим нападом на цивільне населення та цивільні об'єкти в Україні в переддень Нового року, що призвело до загибелі та поранення мирних людей, зокрема японського журналіста", - написали в посольстві.

Нагадаємо, сьогодні 31 грудня, у Києві під час масштабної повітряної тривоги пролунала серія потужних вибухів. Під час ракетної атаки також було пошкоджено готель.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія Війна Росії проти України
NEWS
Україна повернула додому 140 захисників
Україна повернула додому 140 захисників
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок