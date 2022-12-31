Глибоко обурені. В Японії відреагували на поранення свого журналіста під час атаки РФ

Сьогодні, 31 грудня, під час масового ракетного обстрілу РФ по території України в Києві отримав поранення журналіст з Японії. В посольстві Японії в Україні різко відреагували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства Японії у Twitter.

"Посольство Японії глибоко обурене повторним масованим нападом на цивільне населення та цивільні об'єкти в Україні в переддень Нового року, що призвело до загибелі та поранення мирних людей, зокрема японського журналіста", - написали в посольстві.

Нагадаємо, сьогодні 31 грудня, у Києві під час масштабної повітряної тривоги пролунала серія потужних вибухів. Під час ракетної атаки також було пошкоджено готель.

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