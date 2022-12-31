ua ru
Сб, 31 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глубоко возмущены. В Японии отреагировали на ранение своего журналиста во время атаки РФ

Новина українською →
Киев, Суббота 31 декабря 2022 20:38
Глубоко возмущены. В Японии отреагировали на ранение своего журналиста во время атаки РФ Фото: посольство Японии в Украине отреагировали на повторный ракетный обстрел РФ по Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 31 декабря, во время массовых ракетных обстрелов РФ по территории Украины в Киеве получил ранение журналист из Японии. В посольстве Японии в Украине резко отреагировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства Японии в Twitter.

"Посольство Японии глубоко возмущено повторным массированным нападением на гражданское население и гражданские объекты в Украине в канун Нового года, что привело к гибели и ранению мирных людей, в частности, японского журналиста", - написали в посольстве.

Напомним, сегодня 31 декабря, в Киеве во время масштабной воздушной тревоги раздалась серия мощных взрывов. Во время ракетной атаки также была повреждена гостиница.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония Война России против Украины
NEWS
Украина вернула домой 140 защитников
Украина вернула домой 140 защитников
DAILY
Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: Россию нужно запихнуть в ее границы и закрыть на замок