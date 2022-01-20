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С глазу на глаз: Турция предлагает организовать встречу Путина и Зеленского

Новина українською →
Четверг 20 января 2022 18:42
С глазу на глаз: Турция предлагает организовать встречу Путина и Зеленского Фото: президент Турции, Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу лицом к лицу лидеров Украины и Российской Федерации Владимира Зеленского и Владимира Путина. Она может состояться в столице Анкаре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Эрдогана.

Эрдоган заявил, что столица Турции Анкара желает организовать тет-а-тет встречу Зеленского и Путина.

"Атмосфера войны, это психологическое состояние, расстраивает нас, так как мы являемся страной, которая имеет хорошие отношения с обеими сторонами. Наша надежда состоит в том, чтобы устроить встречу уважаемых Путина и Зеленского, обеспечить встречу с глазу на глаз",- заявил Эрдоган.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил свой визит в Украину, который состоится в начале февраля.

Тем временем в Кремле заявили о приветствии усилий обеих стран по урегулированию ситуации в Украине. В Киеве отметили, что, несмотря на обдуманное предложение Эрдогана - Москва, не чувствует свою переговорную позицию как сильную.

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Владимир Зеленский Владимир Путин Российская Федерация Украина Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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