С глазу на глаз: Турция предлагает организовать встречу Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу лицом к лицу лидеров Украины и Российской Федерации Владимира Зеленского и Владимира Путина. Она может состояться в столице Анкаре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Эрдогана.

"Атмосфера войны, это психологическое состояние, расстраивает нас, так как мы являемся страной, которая имеет хорошие отношения с обеими сторонами. Наша надежда состоит в том, чтобы устроить встречу уважаемых Путина и Зеленского, обеспечить встречу с глазу на глаз",- заявил Эрдоган.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил свой визит в Украину, который состоится в начале февраля.

Тем временем в Кремле заявили о приветствии усилий обеих стран по урегулированию ситуации в Украине. В Киеве отметили, что, несмотря на обдуманное предложение Эрдогана - Москва, не чувствует свою переговорную позицию как сильную.