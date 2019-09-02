Главы украинского и немецкого МИД провели переговоры

В понедельник, 2 сентября министры иностранных дел Украины и Германии Вадим Пристайко и Хайко Маас провели переговоры в Берлине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МИД Германии в Twitter.

Отмечается, что это первый рабочий визит новоназначенного министра иностранных дел Украины.

"Вадим Пристайко прибыл из Варшавы в Берлин, где примет участие в переговорах о предстоящей встрече на высшем уровне в нормандском формате. Визит министр начал с переговоров со своим немецким визави Хайко Маасом", - говорится в сообщении украинского МИД в Facebook.

Ранее сообщалось, что 2 сентября в Берлине состоится встреча дипломатических советников Украины, Германии, Франции и России относительно организации саммита в "нормандском формате". От РФ в берлинской встрече будет принимать участие помощник президента России Владислав Сурков.

Напомним, Пристайко спрогнозировал достижение мира на Донбассе через полгода. По его словам, это случится, если будет прогресс в переговорах по достижению мира на Донбассе.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что только глядя в глаза, и в присутствии западных лидеров президенты Украины и России смогут договориться относительно установления мира на Донбассе.

