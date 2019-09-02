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Глави українського та німецького МЗС провели переговори

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Зустріч відбулася в рамках переговорів про організацію саміту в нормандському форматі

У понеділок, 2 вересня міністри закордонних справ України та Німеччини Вадим Пристайко і Хайко Маас провели переговори у Берліні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МЗС Німеччини в Twitter.

Зазначається, що це перший робочий візит новопризначеного міністра закордонних справ України.

"Вадим Пристайко прибув з Варшави до Берліна, де візьме участь у переговорах про майбутню зустріч на вищому рівні в нормандському форматі. Візит міністр почав з переговорів зі своїм німецьким візаві Хайко Маасом", - йдеться в повідомленні українського МЗС в Facebook.

Раніше повідомлялося, що 2 вересня в Берліні відбудеться зустріч дипломатичних радників України, Німеччини, Франції і Росії щодо організації саміту в "нормандському форматі". Від РФ у берлінській зустрічі братиме участь помічник президента Росії Владислав Сурков.

Нагадаємо, Пристайко спрогнозував досягнення миру на Донбасі через півроку. За його словами, це станеться, якщо буде прогрес у переговорах по досягненню миру в регіоні.

Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що тільки дивлячись в очі, і в присутності західних лідерів президенти України та Росії зможуть домовитися щодо встановлення миру на Донбасі.

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