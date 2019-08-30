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Встреча советников "нормандской четверки" состоится на следующей неделе

Новости » Политика    30.08.2019 - 18:20
Встреча советников "нормандской четверки" состоится на следующей неделе
Иллюстративное фото (twitter.com NashaRada5)

Встреча в нормандском формате состоится в Берлине 2 сентября

В понедельник, 2 сентября, в Берлине состоится встреча дипломатических советников Украины, Германии, Франции и России относительно организации саммита в "нормандском формате". Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передают российские СМИ.

По словам Ушакова, встреча внешнеполитических советников стран "нормандской четверки" официально подтверждена и состоится уже в начале следующей недели в Берлине.

"Эта информация официально подтверждена: 2 сентября в Берлине состоится очередной раунд консультаций с участием дипломатических советников. От нас (РФ - ред.) будет Сурков", - заявил представитель Кремля.

Помощник Путина отметил, что советники рассмотрят вопросы урегулирования ситуации на Донбассе и подготовки к саммиту в нормандском формате.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия проведения встречи в "нормандском формате". Представитель РФ отметил, что сначала должна состояться встреча советников, которые подготовят фундамент для саммита.

РБК-Украина писало, что встреча в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться уже в ближайшие недели. Об этом свидетельствует совместная декларация лидеров стран G7 по итогам саммита во Франции. Так, организацией саммита будут заниматься Германия и Франция, а сама встреча состоится в Париже.

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