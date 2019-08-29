Пристайко допустил амнистию и снятие блокады в случае прогресса по Донбассу        

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Пристако спрогнозировал достижение мира на Донбассе через полгода

Новый министр иностранных дел Вадим Пристайко допускает амнистию и снятие блокады в случае прогресса по достижению мира на Донбассе. Об этом он заявил с парламентской трибуны, передает корреспондент РБК-Украина.

Пристайко отметил, что на сегодня для Украины задачей номер один остается достижение мира на Донбассе, деоккупация и возвращение Крыма.

"Как вы знаете, президент предложил ряд компромиссных шагов. В первую очередь, направленных на восстановление связей с нашим народом, который оказался за линией соприкосновения. Ценой значительных усилий перезапущен процесс обмена пленными. Отстраиваем инфраструктуру и обеспечиваем социальные выплаты. Ведется работа по активному информационному сопротивлению", - заявил Пристайко.

По его словам, в процессе восстановления мира на Донбассе украинские власти может рассмотреть вопрос амнистий и снятия торговых ограничений.

"Если процесс пойдет дальше, будем искать и думать над следующими шагами, над модальностями возвращения людей к мирной жизни, проведением амнистии, снятием торговых ограничений, восстановлением полного контроля над нашими границами. Сейчас не так важно как мы будем это делать: через приглашение миротворческих миссий или через выполнение "Минска". Важно другое - мы имеем на это полгода", - добавил Пристайко.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский в разговоре с немецким канцлером Ангелой Меркель заявил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию на Донбассе, которое возможно с использованием дипломатических механизмов.

Ранее также стало известно, что США готовы присоединиться к встрече в нормандском формате по урегулированию на Донбассе.