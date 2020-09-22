ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Главы МИД Венгрии и Украины посетят Закарпатскую область

Вторник 22 сентября 2020 19:00
Главы МИД Венгрии и Украины посетят Закарпатскую область
Фото: Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто (facebook.com/szijjarto.peter)
Автор: Андрей Козловский

Министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто 23 сентября проведут встречу в Закарпатской области. Они обсудят вопросы двусторонних отношений.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"Главы внешнеполитических ведомств примут участие в церемонии передачи Закарпатской области венгерской гуманитарной помощи, обсудят реализацию договоренностей по широкому спектру украинско-венгерских отношений, в частности углубление экономического сотрудничества, развитие пограничной инфраструктуры и обеспечение прав национальных меньшинств", - говорится в сообщении.

Напомним, Венгрия продолжает ветировать заседания комиссии Украина-НАТО. В Венгрии требуют, чтобы Украина обеспечила права нацменьшинств в стране.

Кроме того, в конце июля президент Владимир Зеленский планировал на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном решить языковой вопрос, однако встречу перенесли до улучшения эпидемиологической ситуации.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Венгрия
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь