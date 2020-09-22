Главы МИД Венгрии и Украины посетят Закарпатскую область

Фото: Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто (facebook.com/szijjarto.peter)

Министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто 23 сентября проведут встречу в Закарпатской области. Они обсудят вопросы двусторонних отношений.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"Главы внешнеполитических ведомств примут участие в церемонии передачи Закарпатской области венгерской гуманитарной помощи, обсудят реализацию договоренностей по широкому спектру украинско-венгерских отношений, в частности углубление экономического сотрудничества, развитие пограничной инфраструктуры и обеспечение прав национальных меньшинств", - говорится в сообщении.

Напомним, Венгрия продолжает ветировать заседания комиссии Украина-НАТО. В Венгрии требуют, чтобы Украина обеспечила права нацменьшинств в стране.

Кроме того, в конце июля президент Владимир Зеленский планировал на встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном решить языковой вопрос, однако встречу перенесли до улучшения эпидемиологической ситуации.